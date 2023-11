Mladá Boleslav (ots) -› Der neugestaltete Showroom in Wolfsburg spannt einen weiten Bogen von den Anfängen des Unternehmens 1895 bis hin zur Elektromobilität und den Zukunftsplänen› Ganz im Sinne des Markenerlebnisses betont die Ausstellung den Entdeckergeist mit vielen interaktiven Elementen› Fokus auf Familienerlebnisse mit speziellem Bereich für KinderŠkoda präsentiert in seinem Pavillon in der Autostadt in Wolfsburg eine komplett neugestaltete Ausstellung. Anhand verschiedener interaktiver Elemente lernen Besucherinnen und Besucher das reiche Erbe eines der ältesten Automobilhersteller der Welt kennen. Gleichzeitig erhalten sie Informationen über die Transformation von Škoda Auto, Elektromobilität und die Zukunftspläne der Marke. Die Vorbereitungen für das neue Erscheinungsbild des Pavillons begannen im Januar 2023.Die umfassende Neugestaltung des Škoda Pavillons in der Autostadt in Wolfsburg ist abgeschlossen. Der Ausstellungsbereich glänzt nun mit völlig neuen Exponaten und einem neuen Look, der die aktualisierte Corporate Identity des tschechischen Herstellers widerspiegelt. Bei aller Umgestaltung hat Škoda aber das Kernkonzept der Ausstellung nicht aus den Augen verloren: "Der Škoda Pavillon ist seit seiner Eröffnung auf die Bedürfnisse von Familien und die Erwartungen von Fans der Marke ausgerichtet. Deshalb haben wir interaktive Exponate sowie Wettbewerbe und Rätsel integriert, die sich speziell an unsere jüngsten Besucher richten", sagt Andrea Frydlová, Leiterin des Škoda Museums. In einem Sportbereich können Besucherinnen und Besucher auf einem Heimtrainer gegen einen Computer oder gegeneinander antreten und mit ihrer Muskelkraft die Batterie eines vollelektrischen Škoda Enyaq virtuell aufladen. Für Kinder gibt es einen eigenen Bereich mit Kletterwand, Malecke und Kreuzworträtsel-Wettbewerb. Škoda Expertinnen und Experten können ihr Wissen in einem Quiz rund um die Marke und die Inhalte der Ausstellung testen.Einblicke in eine spannende Geschichte und die neuesten Modelle von ŠkodaBesucherinnen und Besucher erfahren viel über die reiche Geschichte einer der ältesten Automobilmarken der Welt und ihre langjährige und erfolgreiche Motorsporttradition. Die Ausstellung präsentiert sowohl neue Škoda Fahrzeuge als auch mobile und digitale Dienste. Im Mittelpunkt steht dabei jetzt die Designskulptur eines künftigen großen elektrischen SUV-Modells auf Basis der Studie Vision 7S. Aus der aktuellen Palette sind die Modelle Fabia und Scala sowie das City-SUV Kamiq zu sehen.Aktuelle Highlights zu Produkteinführungen und gesponserten SportveranstaltungenErgänzt wird die Hauptausstellung durch temporäre Sonderausstellungen und Events. So werden zum Beispiel neue Škoda Modelle zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung präsentiert. Zu bestimmten Zeiten stehen von Škoda gesponserte Sportveranstaltungen wie die Eishockey-Weltmeisterschaft und die Tour de France im Mittelpunkt. Der Škoda Pavillon in der Autostadt verbuchte allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres über 70.000 Besucherinnen und Besucher und wird in Zukunft sicher noch viel mehr Fans der Marke anziehen. Mehr über den neuen Škoda Pavillon in der Autostadt erfahren Sie in einem Artikel auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/r/explore-the-redesigned-skoda-exposition-at-autostadt).Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5647470