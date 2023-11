DJ Continental streicht mehrere tausend Stellen in Autosparte

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental will in der Autosparte auch über einen umfangreichen Stellenabbau die Ausgaben senken. "Die Kostenentlastung soll über ein Spektrum von Maßnahmen über alle Teile und Ebenen der Organisation erreicht werden", teilte der DAX-Konzern mit. Wie viele Arbeitsplätze genau betroffen seien, stehe noch nicht abschließend fest. "Die Zahl dürfte aber voraussichtlich im mittleren vierstelligen Bereich liegen", heißt es weiter. Alle Maßnahmen sollen so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden.

In der Summe peilt der Konzern aus Hannover jährliche Kostenentlastungen von 400 Millionen Euro ab 2025 in Verwaltungsstrukturen an. Die Organisationsstruktur werde von sechs auf fünf Geschäftsfelder gestrafft - das Geschäftsfeld Smart Mobility werde aufgelöst. Zudem würden aktuell "zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz bei Forschung und Entwicklung" geprüft. Ein "umfassendes Strategie-Update" soll während der Kapitalmarkttags von Continental am 4. Dezember präsentiert werden.

November 13, 2023 05:07 ET (10:07 GMT)

