London (ots) -Der Countdown läuft: Am 24. November ist Black Friday und das bedeutet jede Menge attraktiver Deals gerade im Tech-Sektor. Auch Nothing, die ikonische Technologiemarke, ist dabei und bietet ab dem 13. November in Deutschland zeitlich limitierte Black Friday-Deals an. Das in London ansässige Tech-Unternehmen kooperiert dabei mit O2, Media Markt und Cyberport. Konsumenten können beim Kauf aufregender Produkte wie dem preisgekrönten Ear (2) Audiogerät und dem neuen Phone (2) mit dem leuchtenden Glyph-Interface wesentlich sparen.Das Nothing Phone (2) erschien in diesem Juli und wurde konzipiert, um die Produktivität des Nutzers zu steigern und die Bildschirmzeit zu minimieren. Es bietet essenzielle Informationen auf einen Blick und minimiert so die Notwendigkeit, ständig auf den Bildschirm zu schauen. Mit personalisierten Licht- und Tonsequenzen für Kontakte und Apps können Nutzer den ständigen Informationsüberfluss reduzieren. Das Phone (2) bietet eine Reihe von Fun Functions wie den Glyph Composer, mit dem Nutzer eigene Sounds und Lights erstellen können, darunter auch solche von Künstlern wie Swedish House Mafia und Montez. Darüber hinaus legt Nothing einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und verwendet 100 % recyceltes Aluminium und über 90 % recycelter Stahl sowie 100 % erneuerbarer Energien in Produktionsstätten und plastikfreie Verpackungen, wodurch das Phone (2) zu einem der umweltfreundlichsten Smartphones auf dem Markt gehört.Ab dem 13. November ist das Phone (2) mit 12+256 GB bei Media Markt (https://urldefense.com/v3/__https:/www.mediamarkt.de/de/product/_nothing-phone-2-256-gb-weiss-dual-sim-2887389.html__;!!BupLon6U!pKRUie5McqF9w3zNJgDw6U6ArjtmzaqGaUdxSAWRpvmD35df5rEojYfwaewhuT7HN2tzTyDCxTqOAqpjwM9106TE6At4sIkmjJ5JArc$) und Cyberport (https://www.cyberport.de/smartphone-und-foto/smartphones/nothing/pdp/a422-10n/nothing-phone-2-5g-12-256gb-dual-sim-grau-android-13-0-smartphone.html) als Black Friday-Deal mit ganzen 100 Euro Preisnachlass für 599 Euro (UVP 699 Euro) erhältlich.Bei den Ear (2) handelt es sich um In-Ear-Kopfhörer, welche ein ikonisches, transparentes Design mit herausragender Technologie und authentischem Klang kombinieren. Mit einem Gewicht von nur 4,5 Gramm bieten sie dem Hörer dank des neuen Dual-Kammer-Designs und der dynamischen 11,6-mm-Treiber ein Klangerlebnis wie in einem professionellen Tonstudio (High-Res Audio). Das aktive Geräuschunterdrückungssystem (ANC) lässt sich auf drei Stufen einstellen und nach den persönlichen Vorlieben der User steuern.Ab dem 13. November gibt es die Ear (2) Kopfhörer bei Media Markt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_nothing-ear-2-true-wireless-in-ear-kopfhorer-bluetooth-weiss-2869167.html) zu Preisen zwischen 99 und 109 Euro und damit mindestens 40 Euro günstiger (UVP 149 Euro).Für Interessenten beider Produkte, gibt ein weiteres, spannendes Angebot: als Kombi-Paket mit Nothing Phone (2) und Ear (2). Bei O2 gibt es beide Devices mit dem Vertrag (https://www.o2online.de/e-shop/nothing/nothing-phone-2-schwarz-details?ohne-tarif=nein&zielgruppe=privatkunden&ratenzahlung=36&vertragsart=ratenzahlung&tarif=o2-mobile-m) O2 Mobile M mit 25 GB+. Gut zu wissen: Ab dem 13. November ist der Vertrag für kurze Zeit für monatlich 32,99 Euro (statt 37.99 Euro) zu haben. Man spart bei diesem Deal unglaubliche 264 Euro.Über NothingNothing wurde gegründet, um Technik wieder Spaß zu verleihen. Das 2020 gegründete Unternehmen hat es mit seinem ersten Smartphone, dem Phone (1), in die prestigeträchtige Liste der "Best Inventions of 2022" des Time Magazine geschafft. Mit innovativem Design und einer neuartigen Benutzeroberfläche schafft das in London ansässige Unternehmen ein alternatives Ökosystem von Technologieprodukten für junge und kreative Menschen. Die Produkte von Nothing werden in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelt, zu der über 8.000 private Investoren gehören. Die Nachhaltigkeit steht bei der Herstellung an erster Stelle.