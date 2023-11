DJ MARKT USA/Leichte Abgaben zu Wochenbeginn

Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen wird die Wall Street zu Wochenbeginn mit einem leichten Minus erwartet. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,2 Prozent. Die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte, hatte die Indizes am Freitag kräftig nach oben getrieben. Gestützt wurde diese Erwartung vom unerwartet stark gesunkenen Index für die Verbraucherstimmung der Universität Michigan. Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda.

Nach der jüngsten Rally, die den S&P-500 in den vergangenen beiden Wochen um 7,2 Prozent nach oben getrieben hat, herrscht zu Wochenbeginn ein vorsichtigerer Ton vor, da der Markt auf die Verbraucherpreise für Oktober am Dienstag wartet, heißt es. Zudem werden die Erzeugerpreise für Oktober am Mittwoch veröffentlicht.

Auch der erneute Streit um den US-Haushalt könnte wieder in den Fokus rücken. Moody's versah das "AAA"-Rating für die USA zuletzt mit einem negativen Ausblick und verwies auf die hohen Zinsen und meldete Zweifel an der Fähigkeit der Regierung an, eine effektive Fiskalpolitik umzusetzen. Die Frist für die kurzfristige Finanzierung der Regierung läuft am 17. November ab. "Abhängig von der neuen Finanzierungslösung - oder dem Fehlen einer solchen - könnte die zehnjährige US-Rendite wieder über 4,80 Prozent steigen", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank. Aktuell notiert sie bei 4,64 Prozent.

Für die Boeing-Aktie geht es vorbörslich um 3,7 Prozent nach oben. Der Flugzeughersteller vermeldete neue Großaufträge von Emirates und Sunexpress. Das der US-Konzern kürzlich Opfer eines Hackerangriffs geworden ist, belastet dagegen nicht. Das Unternehmen teilte mit, dass es kürzlich einen Cybersicherheitsvorfall in seinem Ersatzteil- und Vertriebsgeschäft gegeben habe. Boeing zeigte sich überzeugt, dass der Vorfall keine Bedrohung für seine Flugzeuge oder die Flugsicherheit dargestellt habe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2023 05:56 ET (10:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.