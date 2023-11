Ethereum Kurs steigt über 2.000 Dollar - BlackRock-Pläne für ETH-Trust befeuern Kurs

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether (ETH) kann sich zu Wochenbeginn oberhalb der psychologischen 2.000-Dollar-Marke behaupten. Vor allem die Registrierung für die Gründung eines Ethereum-Trusts durch den weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock sorgt für Gesprächsstoff. Auch die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten dürften in dieser Woche Beachtung finden. Spekulationen um Ether-ETF aus dem Hause BlackRock nähren Kursfantasien BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt hat sich für die Gründung eines Ethereum-Trusts registrieren lassen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters könnte dies als möglicher Schritt auf dem Weg zur Genehmigung eines börsengehandelten Fonds, welcher an Ether gekoppelt ist, verstanden werden. Am vergangenen Donnerstag hatte BlackRock den iShares Ethereum Trust als Delaware Trust registrieren lassen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

