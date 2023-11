DJ Einigung über Garantien für Siemens Energy - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Ringen um staatliche Unterstützung bei Auftragsgarantien für Siemens Energy sind laut Handelsblatt die entscheidenden Details geklärt. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des Energietechnikkonzerns verkündet werden, zitiert die Zeitung Finanz- und Verhandlungskreise. Auch Großaktionär Siemens beteilige sich.

Laut Finanzkreisen soll Siemens Energy Garantien für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro bekommen. Davon tragen die Banken 12 Milliarden, für sie gebe der Bund laut aktuellem Verhandlungsstand Rückgarantien in Höhe von 7,5 Milliarden Euro.

Siemens werde indirekt bei den Garantien einbezogen. Die Ex-Konzernmutter kaufe Siemens Energy zum einen für mehr als 2 Milliarden Euro ein 18-Prozent-Paket an Siemens Indien ab. Ein weiteres Fünf-Prozent-Paket an der Gesellschaft in Indien solle als Pfand dienen, für die Garantien und für die Nutzung der Siemens-Markenrechte. Die Zahlungen von jährlich 250 Millionen Euro an Siemens sollen gegen Zinsen gestundet werden.

Siemens Energy wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires zu dem Bericht nicht äußern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2023 06:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.