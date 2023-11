Frankfurt (Oder) (ots) -Die Chest Pain Unit (CPU), eine Spezialeinheit zur Versorgung von akuten Brustschmerzen, der Klinik für Innere Medizin II - Kardiologie am Klinikum Frankfurt (Oder), wurde erfolgreich rezertifiziert. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung e.V. bescheinigt der CPU eine ausgezeichnete Behandlungsqualität und medizinische Kompetenz in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit plötzlich auftretenden Brustschmerzen.Über 300.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Herzinfarkt. Bei unklaren, starken und plötzlich auftretenden Schmerzen in der Brust zählt jede Minute. Die CPU im Klinikum Frankfurt (Oder) ist rund um die Uhr einsatzbereit, um die betroffenen Patientinnen und Patienten kompetent zu behandeln.In der spezialisierten CPU erfolgt die schnelle Diagnostik und Therapie von Herzerkrankungen. Unter der chefärztlichen Leitung von PD Dr. med. Alexander Wutzler wurde die Klinik für Innere Medizin II im Jahr 2019 erstmals für die Behandlung des Herzinfarktes und akuter Brustschmerzen von der Fachgesellschaft zertifiziert."Die Re-Zertifizierung der CPU durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) bestätigt erneut die anhaltende Qualität und die Einhaltung der hochprofessionellen Standards in unserer Kardiologie", betont Klinikgeschäftsführer Jan Jakobitz.Für die Versorgung der Patientinnen und Patienten gibt es klare Abläufe, die den Leitlinien und den individuellen Beschwerden entsprechen. Diese reichen von der weiteren Behandlung im Herzkatheterlabor über die Überwachung auf der IMC bis zur anschließenden ambulanten Nachsorge."Wir haben klar definierte Behandlungsabläufe und -strategien. Dank unserer modernsten Medizintechnik und unseres ärztlichen Teams können wir innerhalb kürzester Zeit die notwendige Behandlung einleiten, um Folgeschäden zu minimieren und Leben zu retten", betont Chefarzt PD Dr. med. Alexander Wutzler. Neben der schnellen Versorgung zeichnet sich unser Team durch speziell ausgebildetes Fachpersonal und die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aus, um höchste Sicherheit für unsere Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Diese Auszeichnung ist meinem Team zu verdanken, bei dem ich mich herzlich bedanke", fügt der Chefarzt hinzu.Zu einer Informationsveranstaltung im Rahmen der Herzwochen lädt PD Dr. med. Alexander Wutzler am 29. November um 16:00 Uhr ins Kleistforum ein. In seinem Vortrag informiert er über die Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen, um das Risiko eines plötzlichen Herztods auf ein Minimum zu reduzieren. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingViola Bock | T. 0335 548 2007 | viola.bock@klinikumffo.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5647649