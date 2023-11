Berlin (ots) -Am 22. November 2023 zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eines der drei Teams, die für die Endrunde nominiert wurden, mit dem Deutschen Zukunftspreis aus. Der jährlich vergebene Preis wird zum 27. Mal verliehen und ist mit 250.000 Euro dotiert. Die drei Teams kommen aus Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.Für den Deutschen Zukunftspreis 2023 sind nominiert:Team I: Dr.-Ing. Stephan Biber, Dr. David M. Grodzki und Prof. Dr. Michael Uder mit ihrem Projekt "Offen für alle - ein neues MRT für die Welt".Das Team hat eine neuartige Plattform für die medizinische Anwendung der Magnetresonanztomographie entwickelt. Diese liefert hochauflösende Aufnahmen für medizinische Diagnosen bereits bei einem vergleichsweise schwachen Magnetfeld. Das ermöglicht ein kompakteres Design, macht das Gerät transportabel und kostengünstiger im Einsatz. Dadurch ebnet die Entwicklung den Weg für eine breitere medizinische Nutzung der MRT-Technologie weltweit.Team II: Dipl.-Kffr. Antje Bulmann, Viktor Fetter, B. Eng., und Dipl.-Ing. Tobias Horn mit ihrem Projekt "Dem Klimawandel entgegenwirken - CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern und vielfältig nutzbar machen".Diese Nominierten haben ein System geschaffen, mit dem sich das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft entfernen, speichern und weiterverarbeiten lässt. Das klimaneutrale CO2 kann als Rohstoff für industrielle Produktionsprozesse oder Düngemittel in der Landwirtschaft dienen und CO2 aus fossilen Quellen ersetzen. Durch die Schaffung eines Nutzungskreislaufs lassen sich auf der Basis des neuen Systems klimaschädliche Emissionen weitgehend vermeiden.Team III: Dipl.-Ing. (FH) Jens te Kaat, Bernd-Henning Feller, M.Sc., und Dan-Adrian Moldovan, M.Sc., mit ihrem Projekt "Resilienz für die Gasversorgung - 3-D-Reku-Brenner senkt Erdgasverbrauch und eröffnet die Zukunft mit Wasserstoff für die Industrie".Die Nominierten haben ein neues Brenner-System für Prozesswärme bei industriellen Anwendungen entwickelt. Damit lässt sich der Bedarf an Erdgas deutlich reduzieren. Mit dem Einsatz der Technologie sinken die Emissionen an klimaschädlichem CO2 sowie an gesundheitsschädlichen Stickoxiden. Durch die Möglichkeit, andere Brennstoffe als Erdgas, auch im Wechsel zu nutzen, wird der den Weg von klimaschädlichen fossilen Energieträgern hin zu denen aus erneuerbaren Quellen, insbesondere zum Einsatz von Wasserstoff, geebnetZur Verleihung des Deutschen Zukunftspreises sind die Medienvertreter*innen herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet in der STATION-Berlin, Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin, statt, Einlass 17.00 bis 17.40 Uhr, Beginn 18.00 Uhr.Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Medium sowie einer Kopie des Presseausweises bei der Pressestelle des Bundespräsidialamtes an: E-Mail: akkreditierung@bpra.bund.de, Fax: 030 1810200 - 2870. Die Akkreditierung endet am Montag, 20. November 2023, 12.00 Uhr. Dauerakkreditierungen gelten nicht gelten.Die Veranstaltung kann zudem am 22. November 2023 als Livestream ab 18.00 Uhr auf www.zdf.de und www.deutscher-zukunftspreis.de verfolgt werden.Hinweise für die Redaktionen: Foto- und Kamerateams sind während der Preisverleihung nicht zugelassen. Für Bildjournalisten*innen findet im Anschluss an die Fernsehaufzeichnung ein geleiteter Bildtermin mit dem Bundespräsidenten, den Preisträgern und Nominierten statt.Die Veranstaltung wird für TV gepoolt. Pool-Führer: ZDF, Ansprechpartner Tim Zinke, Email: tz@cool.eu, F +49 160 91874603.Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Bild- und Tonmaterialien:www.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreiswww.instagram.com/deutscher.zukunftspreiswww.deutscherzukunftspreis.de/de/twitter https://www.linkedin.com/company/deutscher-zukunftspreis/Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/5647692