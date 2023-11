Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.11.2023

Kursziel: 148,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA)



Nachfragestarkes Weihnachtsgeschäft zeichnet sich ab - CEWE auf Auslastungsspitzen vorbereitet und zuversichtlich für das Q4

CEWE hat vergangenen Freitag den 9M-Finanzbericht vorgelegt, der im Wesentlichen ein für die Gruppe typisches drittes Quartal impliziert. Vielversprechend und deutlich wesentlicher sind u.E. die aussichtsreichen Vorzeichen für ein nachfragestarkes Q4, dem bei CEWE eine besondere Bedeutung zukommt. So lag der durchschnittliche EBIT-Beitrag aus dem vierten Quartal bezogen auf das jeweilige Gesamtjahr 2019 bis 2022 bei > 100%.



Starke Umsatz- sowie Ergebnisentwicklung: Nach 9M standen Konzernerlöse i.H.v. 453,2 Mio. Euro zu Buche, was einem Niveau für Q3 von 157,8 Mio. Euro entspricht und damit deutlich über dem Vorjahr liegt (+5,8% yoy). Erneut ist das Wachstum im Wesentlichen auf die anhaltend starke Entwicklung in den Kerngeschäftsfeldern Fotofinishing sowie Kommerzieller Online-Druck (KOD) zurückzuführen (Q3: +7,1% yoy bzw. +2,7% yoy; 9M: +9,3% yoy bzw. +10,5% yoy). Ergebnisseitig konnten inflatorische Kostenerhöhungen im Fotofinishing mit dem leicht schwächeren Top Line-Wachstum im dritten Quartal zwar nicht vollständig kompensiert werden (Q3 EBIT: 0,7 Mio. Euro nach 0,9 Mio. Euro in Q3/22), hingegen profitierte die Gruppe von den Effekten der Kostendisziplin im KOD (Q3: 0,7 Mio. Euro; +0,5 Mio. Euro yoy). So verzeichnete CEWE in Q3 mit 1,2 Mio. Euro ein um 0,2 Mio. Euro höheres Konzern-EBIT ggü. Vorjahr. Aufgrund der starken ersten Jahreshälfte liegt das 9M-EBIT mit 2,3 Mio. Euro signifikant über dem Vorjahr (+3,7 Mio. Euro yoy). Hierbei sind die Beiträge der Tochtergesellschaft futalis, bei der die Verkaufsabsicht jüngst kommuniziert wurde, gemäß IFRS 5 ausgegliedert (9M/23: -1,5 Mio. Euro vs. 9M/22: Break-Even).

Nachfragestarkes viertes Quartal voraus - interne Vorbereitungen nach Plan verlaufen: Wesentlich bedeutender sind u.E. jedoch die vielversprechenden Q4-Nachfrageindikatoren sowie die interne Vorbereitung auf das traditionell wichtige Weihnachtsgeschäft. Da die Tourismusindustrie erstmals wieder an das Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie anknüpfen konnte, dürfte der Fotobestand in den digitalen Archiven und damit die potentielle Nachfragemenge vergleichsweise hoch sein. Zur Bewältigung der erwarteten Rekordauftragseingänge verliefen die Vorbereitungen nach Unternehmensangaben erfreulich. So hat der Einkauf bestätigt, ausreichend Material vorrätig zu haben, die neuen Produktionsmaschinen seien in die bestehenden Workflows implementiert und CEWE hat bereits für die Auslastungsspitzen in der Weihnachtszeit erfolgreich Saisonkräfte rekrutiert.



Jahresprognose bestätigt: Aufgrund des bisher starken Verlaufs in 2023 hat der Vorstand die Guidance bekräftigt (Umsatz: 720-780 Mio. Euro; EBIT: 70-82 Mio. Euro). Wir erwarten jedoch ein Erreichen des oberen Teils des Prognosekorridors und halten daher unverändert an unseren Prognosen fest (MONe: 773,6 Mio. Euro; 79,5 Mio. Euro).



Fazit: Wenngleich die 9M-Zahlen einen starken Geschäftsverlauf skizzieren, bleibt das Q4 entscheidend. Hierfür zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab und intern wurden die Weichen entsprechend gestellt. Wir sehen die Qualität sowie Stabilität des Unternehmens (>10% EBIT-Marge) im aktuellen Kursniveau (Umsatz-Multiple 2023e: 0,9x) nicht reflektiert und bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 148,00 Euro.





Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28245.pdf



