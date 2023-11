Erfurt (ots) -Ranji träumt von Tanzchoreografien und bunten Bollywood-Produktionen, doch sein Traum scheint zu platzen, als er mit seinen Eltern nach Deutschland ziehen muss. Der besondere Kinderfilm "Träume sind wie wilde Tiger" (KiKA/rbb/NDR) feiert am 17. November 2023 um 19:30 Uhr Premiere bei LOLLYWOOD und kann mit der Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden."Träume sind wie wilde Tiger" ist eine Produktion der NFP media rights GmbH & Co. KG in Koproduktion mit KiKA, rbb und NDR. Gefördert wurde der Film von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), dem Deutschen Filmförderfonds (FFA/DFFF) und dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) im Rahmen der Initiative Der besondere Kinderfilm. Regie führt Lars Montag. Die Redaktion bei KiKA verantwortet Stefan Pfäffle, bei rbb und NDR obliegt Anja Hagemeier und Ole Kampovski die Verantwortung.Als der zwölfjährige Ranji Ram mit seiner Familie von Mumbai nach Berlin zieht, scheint sein Traum von einer Karriere als Bollywood-Star beendet zu sein. Der Alltag in Deutschland ist nicht mit den farbenfrohen und energiegeladenen Hochglanz-Videos zu vergleichen, in die sich Ranji träumt. Und auch die anderen Kinder torpedieren seine Bemühungen, doch noch ein Casting-Video für einen Bollywood-Film aufzunehmen. Dabei verfolgt das barsche Nachbarsmädchen Toni selbst einen Traum: Sie spart jeden Euro, den sie nicht immer ganz legal erwirbt, für eine Versöhnungsreise ihrer getrenntlebenden Eltern. Gegenseitig machen sich die beiden unterschiedlichen Kinder das Leben schwer. Erst spät erkennen sie, dass sie nur mit Mut und vereinten Kräften ihre Träume verwirklichen können - und finden dabei auch noch das Glück wahrer Freundschaft."'Träume sind wie wilde Tiger' ist ein in jeder Hinsicht feurig überbordender, lustiger, farbenfroher und ungewöhnlicher Kinderfilm. Es ist der Versuch, aus einer indischen Perspektive Deutschland zu erleben. Dass dieser deutschen Produktion um Lars Montag so viel Bollywood gelungen ist, hat die Jury kaum stillhalten lassen", begründet beispielsweise die Jury des Bayrischen Filmpreises ihre Entscheidung, die den Film 2022 als besten Kinderfilm auszeichnete. Weitere Preise konnte der besondere Kinderfilm u.a. beim Filmfest München, den Kinderfilmtagen im Ruhrgebiet und den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt gewinnen.Der Film ist in einer Audiodeskription-Fassung sowohl linear als auch auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5647723