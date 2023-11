© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Goldman Sachs und Morgan Stanley sind sich uneins darüber, wann die US-Notenbank Federal Reserve mit Zinssenkungen beginnen könnte. Hier sind ihre zwei Szenarien.Die Zentralbank werde im Juni 2024 mit Zinssenkungen beginnen, dann wieder im September und bei jeder Sitzung ab dem vierten Quartal, jeweils in Schritten von 25 Basispunkten, so die Analysten von Morgan Stanley. Damit werde der Leitzins bis Ende 2025 auf 2,375 Prozent sinken. Goldman Sachs erwartet dagegen die erste Senkung um 25 Basispunkte im vierten Quartal 2024. Die Goldmänner prognostizieren danach eine Senkung pro Quartal bis Mitte 2026 - insgesamt 175 Basispunkte, wobei sich die Zinssätze in einem Zielbereich von 3,5 bis …