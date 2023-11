DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Vize de Guindos: Inflation dürfte temporär anziehen

EZB-Vize Luis de Guindos erwartet, dass die Inflation in der Eurozone vorübergehend wieder anziehen wird. "Wir erwarten in den kommenden Monaten einen temporären Wiederanstieg der Inflation, da die Basiseffekte des starken Anstiegs der Energie- und Lebensmittelpreise im Herbst 2022 aus der Jahresberechnung herausfallen", sagte de Guidons bei der Auftaktrede zur "26. Frankfurt Euro Finance Week". Wir gehen jedoch davon aus, dass der allgemeine Disinflationsprozess mittelfristig anhalten wird."

Opec erhöht Prognose für Ölnachfrage in diesem Jahr

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre Erwartungen für die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr angehoben. Die schwache Stimmung sei übertrieben und die Wirtschaft widerstandsfähiger als ursprünglich angenommen. Das in Wien ansässige Ölförderkartell erklärte in seinem monatlichen Ölmarktbericht, dass es in diesem Jahr mit einem Anstieg der Ölnachfrage um 2,5 Millionen Barrel pro Tag rechnet, was einer Zunahme um 100.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Bericht des letzten Monats entspricht.

HDE erwartet Weihnachtsgeschäft "ohne große Impulse"

Angesichts aktuell schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Weihnachtsgeschäft nicht mit einem größeren positiven Schub für den Einzelhandel. Der Verband prognostiziert für November und Dezember im Vorjahresvergleich ein nominales Umsatzplus von 1,5 Prozent, was einem realen Minus von 5,5 Prozent entspricht, wie der HDE mitteilte. Dabei könne auch der Online-Handel keine großen Impulse liefern.

ZIA: Branche im freien Fall - bis 2025 fehlen 750.000 Wohnungen in Deutschland

Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft sieht die Branche im freien Fall und rechnet aufgrund fehlender Auswege aus der Krise mit einem weiteren Anstieg der Wohnungsnot in Deutschland. Der Zentrale Immobilien Ausschusses (ZIA) erwartet, dass bis 2025 insgesamt 750.000 Wohnungen fehlen werden und damit 50.000 mehr als Anfang 2023 taxiert. Bis 2027 könnten bis zu 830.000 Wohnungen fehlen, was dem gesamten Wohnungsbestand in Bremen und dem Saarland zusammengenommen entspräche.

ZEW dringt auf "hartes Urteil" aus Karlsruhe zur Schuldenbremse

Wenn am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zum Nachtragshaushalt 2021 verkündet, hält das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ein "hartes Urteil für Budgettransparenz" für wünschenswert. "Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 ist für die öffentlichen Haushalte von erheblicher Bedeutung", sagte ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann. Mit dem Nachtragshaushalt hatte die Bundesregierung Kredite über 60 Milliarden Euro auf den Energie- und Klimafonds übertragen, die ursprünglich unter Inanspruchnahme der Krisenklausel der Schuldenbremse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen worden waren.

Wissing fordert im Bahn-Tarifstreit Weihnachtsfrieden

Im Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor Streiks in der Weihnachtszeit gewarnt. "Weihnachten gilt als die Zeit des Friedens - darüber sollten sich alle Tarifparteien Gedanken machen", sagte Wissing den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gerade an Weihnachten wollten die Menschen ihre Verwandten und Freunde besuchen.

Esken und Klingbeil wollen erneut für SPD-Vorsitz kandidieren

Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil wollen an der Spitze der Partei bleiben. Wie aus Parteikreisen verlautete, kündigten beide im SPD-Präsidium in Berlin an, dass sie auf dem Bundesparteitag im Dezember wieder für die Doppelspitze kandidieren wollen. Im Anschluss sollte auch im Parteivorstand darüber beraten werden.

Medienberichte: Britische Innenministerin Braverman entlassen

Die umstrittene britische Innenministerin Suella Braverman ist Medienberichten zufolge gefeuert worden. Premierminister Rishi Sunak habe Braverman im Zuge einer Kabinettsumbildung mit Blick auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr entlassen, berichteten mehrere britische Medien. "Heute hat Rishi Sunak sein Regierungsteam gestärkt, um langfristige Entscheidungen für eine bessere Zukunft umzusetzen", erklärte die konservative Partei im Onlinedienst X (vormals Twitter).

Ex-Premier David Cameron wird neuer britischer Außenminister

Der frühere Premierminister David Cameron wird neuer britischer Außenminister. Dies gab die Regierung in London im Zuge einer Kabinettsumbildung bekannt. Regierungschef Rishi Sunak hatte zuvor die umstrittene Innenministerin Suella Braverman gefeuert und den bisherigen Außenminister James Cleverly zu ihrem Nachfolger ernannt.

Hamas-Regierung: Alle Krankenhäuser im Norden von Gaza "außer Betrieb"

Im Norden des Gazastreifens ist wegen der massiven Kämpfe nach Angaben der dort herrschenden radikalislamischen Hamas kein Krankenhaus mehr arbeitsfähig. "Alle Krankenhäuser" im Norden des Palästinensergebietes seien "außer Betrieb", sagte Jussef Abu Risch, stellvertretender Gesundheitsminister der Hamas-Regierung, der Nachrichtenagentur AFP. Seit Freitag haben sich die Kämpfe im Gazastreifen immer stärker auf die Umgebung von Krankenhäusern konzentriert, vor allem in der Stadt Gaza - dem Zentrum der Kämpfe.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.