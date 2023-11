© Foto: Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa



Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, rechnet kurzfristig mit einer weiter steigenden Inflation in der Eurozone.Trotz des derzeit gedämpften Wirtschaftswachstums erwartet Guindos eine baldige Belebung. Er betonte jedoch in seiner jüngsten Rede auf der Frankfurter Euro Finance Week, dass der generelle Trend der Inflation rückläufig sei: "Wir erwarten einen vorübergehenden Anstieg der Inflation in den kommenden Monaten", erklärte Guindos, wobei er auf Basiseffekte von Preisanstiegen im Herbst 2022 hinwies. Mittelfristig sieht er dennoch einen fortgesetzten Disinflationsprozess. Mit einer aktuellen Inflationsrate von 2,9 Prozent im Euroraum, die über dem Ziel der …