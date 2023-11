Terra Balcanica landet nächsten Treffer auf Silberziel Cumavici

Anzeige / Werbung Es geht weiter, auch die nächste Bohrung auf dem Silberziel Cumavici liefert positive Daten. Die kanadische Explorationsgesellschaft Terra Balcanica Resources (CSE TERA / WKN A3DM8K) landet den nächsten Treffer auf dem vor allem Silber haltigen Zielgebiet Cumavici Ridge. Mit den abermals hochgradigen Ergebnissen der Phase II habe man die Kontinuität der epithermalen Aderzone auf dem Viogor-Zanik-Projekt project in Bosnien-Herzegowina erneut bestätigt so das Unternehmen. Die neueste Bohrung, CMV23003, stieß demzufolge auf 457 g/t Silberäquivalent über eine Mächtigkeit von 4,15 Meter ab einer Tiefe von nur 43,85 Metern. Terra Balcania hat Cumavici Ridge in den vergangenen anderthalb Jahren erheblich ausgeweitet. In der ersten Bohrphase hatte man unter anderem 842,2 g/t Silberäquivalent über 4 Meter, 816,1 g/t Silberäquivalent über 2 Meter und 505,3 g/t Silberäquivalent über 11 Meter erbohrt. Vererzung könnte sich neigungsabwärts ausweiten Laut Terra Balcanica deuten die bisher erbohrten Vererzungsabschnitte daraufhin, dass sich die hochgradige Vererzung neigungsabwärts von den zuletzt gemeldeten 1.168 g/t Silberäquivalent über 1,35 Meter https://goldinvest.de/terra-balcanica-starker-start-mit-mehr-als-1-000-g-t-silberaequivalent-in-bosnien/ in größerer Mächtigkeit fortsetzt. Das zeigt auch Bohrloch CMV23004,das offenbleibt und noch nicht getestet wurde. Mit diesen Bohrungen, CMV23004 und CMV23003, hat Terra Balcanica die Streichlänge von Cumavici Ridge 45 Meter von CMVDD002 aus nach Südosten um 45 Meter erweitert. Insgesamt erstreckt sich die bekannte Vererzung von Cumavici Ridge jetzt über eine Streichlänge und bleibt sowohl im Streichen als auch in die Tiefe offen, sodass die Chance auf weiterer Bohrerfolge besteht. Das Unternehmen erwartet jetzt als nächstes von Cumavici Ridge die Analyseergebnisse zu den Bohrungen CMV23001 und 002b. Das dürfte interessant werden, denn beide Bohrlöcher waren auf Massivsulfidmineralisierung ab einer Tiefe von z.B. gerade einmal 7,1 Metern gestoßen. Terra Balcanica CEO, Dr. Aleksandar Miškovic, kommentiert: "Der jüngste Bohrabschnitt bestätigt sowohl die Kontinuität als auch die silberdominierten polymetallischen Gehalte, die auf dem Zielgebiet Cumavici Ridge kontinuierlich durchteuft wurden. Zusammen mit der 600 Meter nordwestlich gelegenen Step-Out-Zone bildet das zentrale Ridge-Gebiet nun einen potenziell durchgängigen, einen halben Kilometer langen mineralisierten Fußabdruck, in dem die vermuteten flachen, aderhaltigen Massivsulfide auf eine Bestätigung durch Bohrungen warten. Wir haben weitere Untersuchungsergebnisse aus der Zielzone Cumavici sowie ausstehende Untersuchungsergebnisse aus dem Gold-Skarn-Kupfer-Porphyr-Ziel Brezani, dem anderen Viogor-Zanik-Projekt, das im Jahr 2023 durch Bohrungen erprobt wurde, zu veröffentlichen. Es werden aufregende nächste Monate für unser Unternehmen sein, da wir uns als der bevorzugte Explorator für kritische Metalle auf dem westlichen Balkan positionieren." Terra Balcanica wird die weitere Exploration auf dem Zielgebiet zunächst in Richtung Nordwesten fortsetzen auf die Bohrungen CMV23007 und 009 hin, die bei in 600 Meter Entfernung entlang des Streichens auf Vererzung stießen. Auch Brezani-Ziel im Fokus Neben der Cumavici-Ader, bei der es vor allem um Silber geht, hat Terra Balcanica auch das 650 Meter breite Leitfähigkeitshoch im Zentrum eines 1,2 Kilometer breiten anomal magnetischen Gesteinsvolumens im Zielgebiet Brezani mit Bohrungen untersucht. Hier wurden kalihaltige, umgewandelte porphyrische Andesite von Chlorit überlagert und intrudieren sporadisch goldhaltige Kalksilikat-Skarn, der 88,0 m mit 0,61 g/t AuEq von der Oberfläche aus erbrachte. Das neu gebohrte Bohrloch aus Bohrphase I wurde mit der gleichen Ausrichtung und Neigung bis in eine Tiefe von 674 Metern erweitert. BREDD002 stieß ab 480 Meter Tiefe auf eine intensiv mineralisierte Struktur, wobei das Volumen der Sulfidmineralisierung und die Dichte der Karbonat-Edelmetall-Adern erheblich zunahm. Diese Struktur, die als Überschiebungsstörung mit geringem Winkel interpretiert wird, scheint im Nordosten an die Oberfläche zu treten, wo bereits zuvor kosmisches Material kartiert wurde. Dies bietet eine anscheinend kontinuierliche Struktur für weitere Bohrtests, da sie flacher wird. Darüber hinaus hat Terra Balcanica vier weitere Bohrungen in Tiefen von 120 bis 160 Meter durchgeführt, um die nahe der Oberfläche gelegenen, Gold haltigen Kalksilikate zu testen. Alle Analyseergebnisse zu Brezani stehen noch aus. Fazit: Terra Balcanica scheint auf Cumavici auf dem richtigen Weg zu sein. Auch das jetzt gemeldet Bohrloch stieß offenbar auf die hochgradige, vor allem Silber haltige Vererzung, auf die das Unternehmen es abgesehen hat. Sollte sich diese Erfolgsserie fortsetzen dürfte es Terra Balcanica gelingen, die bekannt Vererzung auf dem Zielgebiet deutlich auszuweiten. Zumal deren Mächtigkeit im Abfallen zuzunehmen zu scheint. Und zu Brezani kommen die Ergebnisse der letzten Bohrphase erst noch herein. Bei allem Risiko sehen wir deshalb nach wie vor einiges an Potenzial und werden das spannende Unternehmen weiter beobachten. 