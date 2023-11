Unterföhring (ots) -Rekord: Seit Samstagabend um 20:15 Uhr ist klar: "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" sucht mehr als eine Gewinnerin oder einen Gewinner von einer Million Euro. Gemeinsam mit den Partnern CosmosDirekt und der DKMS starten Joko & Klaas den Aufruf zur Registrierung als Stammzellspender:in, um Leben zu verändern und zu retten. Das Ziel: 10.000 Neuregistrierungen bei der DKMS bis kommenden Dienstag, um allen Schatzsuchenden die Ziffern für das Zahlenschloss des Millionenkoffers freizugeben.Bis Montagmittag wurde dieser Rekord an Registrierungen bei der DKMS weit übertroffen: Schon jetzt sind mehr als 25.000 Neuregistrierungen zur Stammzellspende eingegangen, um künftig Leben retten zu können. Noch bis Dienstag sind alle Zuschauer:innen weiterhin dazu aufgerufen, ihr Registrierungsset über www.dkms.de/schatzsuche anzufordern.Stephan Schumacher, DKMS-Geschäftsführer: "Wir sind absolut überwältigt und begeistert von der großartigen Resonanz dieser Aktion. Über 25.000 Menschen haben seit Samstagabend ein Registrierungsset bei uns bestellt - ein Rekord, der das Leben vieler Patientinnen und Patienten retten wird. Ein riesiges Dankeschön an Joko & Klaas und an alle, die diese spannende Schatzsuche mit so viel Engagement und Kreativität möglich machen. Mit dieser großartigen Idee machen sie unzählige Menschen in ganz Deutschland auf das wichtige Thema Blutkrebs aufmerksam und unterstützen uns dabei, noch mehr betroffenen Patientinnen und Patienten eine zweite Lebenschance geben zu können."Live vom Schatz: Wer öffnet am Dienstag den Millionenkoffer?Am Dienstag, 20:15 Uhr, präsentieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das letzte Rätsel der Schatzsuche. Wer alle Rätsel seit Mittwoch korrekt gelöst hat, verfügt ab diesem Moment über die Geo-Koordinaten inklusive Zahlencode des Schatzkoffers. Während der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" (Dienstag, 20:20 Uhr) ist der Millionenkoffer permanent live ins Sendungsbild integriert. Wenn ein:e Schatzsuchende:r während der Show am gesuchten Ort eintrifft, schaltet ProSieben sofort live zum Koffer, um die neue Millionärin oder den neuen Millionär vor Ort zu feiern. Die Suche dauert länger? In einer Live-Ausgabe von "Late Night Berlin" wird die Schatzsuche ab 23:10 Uhr fortgesetzt.Teilnahmebedingungen für "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" unter www.prosieben.de/schatzsuche-teilnahmebedingungen und im ProSieben-Teletext auf Seite 779."Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" - täglich bis einschließlich Dienstag, 14. November 2023, um 20:15 Uhr"Joko & Klaas gegen ProSieben" - Dienstag, 14. November 2023, um 20:20 Uhr"Late Night Berlin" - Dienstag, 14. November 2023, live um 23:10 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: SchatzsuchePressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5647871