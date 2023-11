Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.11.2023 / 14:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Timo Nachname(n): Reister

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D64

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 38.66 EUR 22036.20 EUR 38.64 EUR 20517.84 EUR 38.62 EUR 33213.20 EUR 38.56 EUR 31542.08 EUR 38.54 EUR 11369.30 EUR 38.50 EUR 18749.50 EUR 38.48 EUR 9850.88 EUR 38.44 EUR 61504.00 EUR 38.42 EUR 2766.24 EUR 38.38 EUR 29552.60 EUR 38.36 EUR 87690.96 EUR 38.70 EUR 4798.80 EUR 38.68 EUR 10443.60 EUR 38.60 EUR 55120.80 EUR 38.58 EUR 18248.34 EUR 38.52 EUR 19260.00 EUR 38.40 EUR 3456.00 EUR 38.02 EUR 273173.70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 38.3182 EUR 713294.04 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.11.2023; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





13.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com