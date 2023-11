Bereit für den nächsten Krypto-Bullrun? Diese 6 Coins könnten zu den größten Gewinnern im nächsten Jahr zählen

Es herrscht wieder Goldgräberstimmung am Kryptomarkt. Noch sind die Höchststände aus dem Jahr 2021 bei den meisten Coins noch nicht erreicht, aber es liegt wieder dasselbe Gefühl in der Luft, dass inzwischen wieder alles möglich sein könnte. 2023 und 2024 könnten wieder einige neue Krypto-Millionäre zum Vorschein bringen. Im nächsten Jahr steht bereits ein Bitcoin-Halving bevor, die Spot ETFs für Bitcoin und Ethereum könnten schon bald genehmigt werden und auch die Inflation nähert sich langsam aber sicher wieder dem Zielwert, wodurch erste Zinssenkungen zumindest hinter vorgehaltener Hand wieder angesprochen werden können. Diversifizierung lautet der Schlüssel, um den Kryptomarkt im Portfolio möglichst breit abzubilden. Mit den folgenden 6 Coins könnte man im nächsten Bullrun gut aufgestellt sein, um nicht nur alles auf eine Karte zu setzen.

1. Bitcoin (BTC)

Ganz klar, wer auf digitale Währungen setzt, sollte dabei auch dem Marktführer einen gewissen Anteil widmen. Der Kryptomarkt gilt ohnehin schon als riskant und so kann es durchaus sinnvoll sein, sich hier auf den mit Abstand größten Coin nach Marktkapitalisierung zu verlassen, der wahrscheinlich nicht mehr so schnell von der Bildfläche verschwindet. In diesem Jahr hat BTC bereits um weit mehr als 100 % zugelegt.

(Bitcoin Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: coinmarketcap.com)

Vor allem durch das bevorstehende Halving und die möglicherweise bald zugelassenen Spot Bitcoin ETFs wird erwartet, dass mit dem aktuellen Kursniveau von 37.000 Dollar noch lange nicht das Ende der Rallye erreicht sein könnte. Zahlreiche Experten erwarten im nächsten Jahr ein neues Allzeithoch, das teilweise auf weit mehr als 100.000 Dollar geschätzt wird.

2. Bitcoin ETF Token (BTCETF)

Beim Bitcoin ETF Token ($BTCETF) handelt es sich um ein Projekt, das an die Entwicklungen rund um die Spot ETFs für Bitcoin anknüpft. Der neue Coin profitiert nicht nur durch den Namen und der Aktualität des Themas, sondern ist auch tatsächlich an reale Ereignisse gebunden, die mit den börsengehandelten Bitcoin-Fonds zusammenhängen. Wird zum Beispiel der erste Bitcoin ETF von der SEC genehmigt, werden 5 % der BTCETF-Token geburnt, wodurch der Wert der restlichen steigen kann. Insgesamt gibt es 5 vordefinierte Ereignisse, nach denen solche Burns ausgelöst werden können.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Der $BTCETF-Token ist erst seit einer Woche im Vorverkauf erhältlich und steuert bereits auf die 500.000 Dollar Marke zu, wodurch das Interesse der Anleger schnell deutlich wird. Der Vorverkauf ist in mehrere Stufen unterteilt, von denen jede mit einer Preiserhöhung einhergeht, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen mitnehmen können. Nach dem Handelsstart an den Exchanges rechnen Analysten mit einem Anstieg um ein Vielfaches.

Jetzt $BTCETF im Presale kaufen.

3. Ethereum (ETH)

Auch mit Ethereum sind Anleger zumindest innerhalb des Krypto-Sektors eher auf der sicheren Seite. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, Ether, hat in diesem Jahr ebenfalls schon ein Plus von rund 70 % hingelegt. In der letzten Woche wurde bekannt, dass BlackRock neben einem Bitcoin-ETF auch Pläne für einen Ethereum-ETF hat. Aufgrund dieser Meldung ist der Kurs innerhalb kürzester Zeit auf über 2.000 Dollar gestiegen.

LIQUIDITY INCOMING



BlackRock expands crypto strategy with Ethereum ETF application https://t.co/gwXmgRPBxy - Lord XRP (@Bitforcoinz) November 13, 2023

Die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen im Mainstream wird von den meisten als äußerst bullisch empfunden. Vor allem gemeinsam mit der Tatsache, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird, die Ethereum-Blockchain skalierbarer zu machen, könnte ETH bei der nächsten Rallye sogar besser als Bitcoin performen.

4. Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bei Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) handelt es sich um ein innovatives Projekt, das es Investoren ermöglicht, indirekt von steigenden Bitcoin-Kursen zu profitieren und selbst am BTC Cloud Mining teilzunehmen. Beim Cloud Mining wird das Anschaffen teurer Hardware überflüssig, da die Rechenleistung für das Schürfen neuer Bitcoin bei einem Cloud-Anbieter gemietet wird. In diesem Bereich gibt es allerdings viele Anbieter, die Kunden mit undurchsichtigen Verträgen langfristig binden, sodass das Mining am Ende unprofitabel bleibt. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) schafft Abhilfe.

(Bitcoin Minetrix Presale - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Investoren, die sich dazu entscheiden, ihre $BTCMTX-Token zu staken, erhalten dafür im ersten Schritt zusätzlichen Token als Staking-Belohnung, wie das bei Proof of Stake Coins üblich ist. Nach dem Vorverkauf geht das Projekt aber in die Stake to Mine-Phase über, sodass Staker als Belohnung Credits erhalten, die sie für das Bitcoin Cloud Mining verwenden können. Gespräche mit verschiedenen Anbietern führt das Team bereits.

Da Anleger die Credits direkt für das Staken ihrer $BTCMTX-Token erhalten, ist es nicht mehr nötig, an eine dritte Partei Geld zu überweisen und zu hoffen, dass das Mining profitabel ist. Die Verteilung des Guthabens erfolgt vollautomatisch auf der Ethereum-Blockchain über Smart Contracts. Die Idee, dass Anleger durch Bitcoin Minetrix wieder Zugang zum Mining-Markt erhalten, ohne selbst in teure Hardware investieren zu müssen, begeistert die Community, sodass im Presale bereits Token für knapp 4 Millionen Dollar verkauft wurden.

Jetzt $BTCMTX im Presale kaufen.

5. Solana (SOL)

Solana hat heuer bereits die mit Abstand beste Performance unter den 20 größten Kryptowährungen hingelegt. Der Kurs ist allein in diesem Jahr um mehr als 500 % gestiegen. Allerdings ist SOL im letzten Jahr auch mehr als die meisten anderen Coins durch den FTX-Crash in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass der einstige Ethereum-Killer vom Allzeithoch immer noch um 77 % eingebrochen ist. Das bedeutet, dass es auch nach dem Anstieg der letzten Wochen noch viel Luft nach oben gibt.

(Solana Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: coinmarketcap.com)

Partnerschaften mit großen Unternehmen wie Shopify und Entwicklungen rund um das Firedancer-Upgrade sorgen zudem dazu, dass SOL nicht nur zahlreiche neue Anwendungsfälle findet, sondern auch die Performance und Stabilität der Blockchain verbessert werden soll, wodurch sich der Preis noch stark nach oben entwickeln kann.

6. Meme Kombat (MK)

Auch Meme Coins werden im nächsten Bullrun wieder eine entscheidende Rolle spielen. PEPE hat bereits gezeigt, dass DOGE und SHIB nicht die einzigen beiden Meme Coins sind, die es auf eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar schaffen können. Zudem ist deutlich geworden, dass es für so einen Anstieg gar nicht den großen Krypto-Bullrun braucht. PEPE hat das zu einer Zeit geschafft, die für den digitalen Währungsmarkt noch eher schwierig war - zumindest im Gegensatz zu jetzt. Mit Meme Kombat ($MK) kommt eine Battle-Arena der größten Meme Coin-Charaktere auf den Markt, die das Potenzial hat, viral zu gehen.

(Meme Kombat Website - Quelle: memekombat.io)

Auf der Plattform können Charaktere wie PEPE und DOGE gegeneinander in KI-generierten Kämpfen antreten. Die Community kann dabei darauf wetten, wer die Schlacht für sich entscheidet und so mit ein bisschen Glück ihre $MK-Token vermehren. Durch das Antreten der größten Meme Coins in spannenden Battles ist davon auszugehen, dass auch zahlreiche Anhänger von DOGE, SHIB, FLOKI und vielen weiteren Coins auf der Plattform landen, wodurch die Popularität schnell gesteigert werden kann.

Im Vorverkauf hat $MK bereits mehr als 1,6 Millionen Dollar umgesetzt, wodurch das Interesse der Anleger schnell deutlich wird. Die erste Battle-Saison beginnt direkt nach dem Vorverkauf, wodurch die Nachfrage nach $MK-Token innerhalb kürzester Zeit sprunghaft ansteigen kann, was zu einer Kursexplosion nach dem Listing an den Kryptobörsen führen kann.

Jetzt $MK im Presale kaufen.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.