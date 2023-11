78 der europaweit befragten Führungskräfte von Scale-ups planen, ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten um mehr als 40 zu vergrößern. Die Studie zeigt jedoch, dass sie mit Automatisierungs- und Integrationsproblemen zu kämpfen haben, die eine effiziente Skalierung beeinträchtigen

82 der befragten Führungskräfte sind der Meinung, dass eine stärkere Integration und Geschäftsautomatisierung der Schlüssel zur Skalierung ihres Unternehmens im Jahr 2024 und darüber hinaus ist

Jitterbit, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen, hat heute die Ergebnisse seiner neuesten Studie Integrate to Scale: How Leading Emerging Enterprises are Automating Their Way to Success" veröffentlicht. Die Studie beinhaltet eine ausführliche Umfrage unter Gründern und C-Suite-Führungskräften in aufstrebenden Unternehmen in Europa. Die Studie untersuchte die Sichtweise von Unternehmensführung auf Automatisierung, Integration und die Herausforderungen, denen sich aufstrebende Unternehmen bei der Skalierung ihrer Geschäfte gegenübersehen.

Für die von Jitterbit in Auftrag gegebene und im Oktober 2023 vom unabhängigen Forschungsunternehmen Censuswide durchgeführte Studie wurden 400 Gründer und Führungskräfte von mit Risikokapital finanzierten Unternehmen in Großbritannien, Spanien, Deutschland und Schweden befragt. Die Studie zeigt, dass die Unternehmen zwar optimistisch sind, was das Wachstum im kommenden Jahr angeht, dass sie jedoch auch mit manuellen Datenprozessen und Datensilos zu kämpfen haben ein Symptom für die fehlende unternehmensweite Integration.

Angesichts des für Europa prognostizierten Rückgangs der Risikokapitalfinanzierung um 38,5 von 83 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 51 Mrd. USD im Jahr 2023 und des Drucks, der auf den führenden Unternehmen lastet, eine höhere Investitionsrendite zu erzielen, setzen viele aufstrebende Unternehmen auf Automatisierung und Integration, um Effizienz und Wachstum zu fördern.

Ambitionierte Wachstumspläne für das kommende Jahr

78 der europaweit befragten Führungskräfte von Scale-ups planen, ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten um mindestens 40 zu vergrößern.

41 der befragten Gründer planen ein Wachstum ihres Unternehmens um mehr als 60 %.

82 aller Befragten sind sich einig, dass Geschäftsautomatisierung der Schlüssel zur Skalierung ihres Unternehmens ist.

Was das Wachstum hemmt

87 aller Befragten machen Datensilos und manuelle Datenprozesse (bei denen die Mitarbeiter und nicht die Integrationen Daten zwischen Plattformen und Lösungen innerhalb des Unternehmens verschieben) für die Behinderung des Wachstums verantwortlich, indem sie zustimmen, dass sie einen Problembereich in ihrem Unternehmen darstellen.

Was die manuellen Datenprozesse betrifft, so gaben 38 der Befragten an, dass zwischen 26 und 50 manuelle Prozesse innerhalb des Unternehmens laufen, und 55 gaben an, dass sie zwischen 50 und 100 manuelle Datenprozesse verwalten müssen.

78 würden gerne die Anzahl der manuellen Datenprozesse in ihrem Unternehmen reduzieren.

Ein weiteres Problem für aufstrebende Unternehmen ist die fehlende Integration aller Softwarelösungen, Plattformen und Technologien, die sie einsetzen. Eine beeindruckende Mehrheit 74 aller Befragten war sich einig, dass der Mix aus Softwarelösungen, Plattformen und Technologien in ihrem Unternehmen nicht vollständig integriert ist. Darüber hinaus gaben fast 76 der Befragten an, dass sie es nicht nur schwierig finden, neue Software zu integrieren, sondern auch, diese Integrationen zu verwalten.

Um diese Herausforderungen zu meistern, nutzen viele Unternehmen verschiedene Integrationslösungen zu, wie z. B. Integrationsplattformen als Service (iPaaS) (56 %), sowie Tools zur Automatisierung von Arbeitsabläufen mit einem einzigen Anschluss (52 %) und Plattformen zur Entwicklung von Anwendungen mit niedrigem Code (36 %), um betriebliche Engpässe zu verringern, die Effizienz zu steigern und letztendlich die Gesamtproduktivität zu verbessern.

Integrationslösungen sind besonders beliebt bei Unternehmen, die manuelle Datenprozesse abschaffen wollen. 43 der Befragten gaben dies als Hauptgrund für ihre Nutzung an. Weitere 28 nutzen Integrationssoftware, um die Kosten zu senken.

Joost De Bot, Senior Vice President General Manager, EMEA bei Jitterbit, sagte:

"Es ist positiv zu sehen, dass die Unternehmensleiter immer noch zuversichtlich sind, was das Wachstum angeht, und 82 dieser aufstrebenden Unternehmen erkennen, dass die Geschäftsautomatisierung der Schlüssel zum Erfolg ist. Es liegt jedoch auf der Hand, dass eine der größten Herausforderungen bei der Automatisierung von Abläufen die große Anzahl an manuellen Datenprozessen ist, die noch immer in den Unternehmen eingesetzt werden. Diese manuellen Prozesse sind nicht nur zeitaufwändig und ineffizient, sondern in der Regel auch fehleranfällig.

Erfolgreiche Unternehmen der Zukunft müssen schnell handeln, um ihre Geschäftsprozesse zu transformieren und zu automatisieren, um ihren Vorsprung zu wahren. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Nutzung von Integrationswerkzeugen und die Abschaffung manueller Prozesse eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, aufstrebende Unternehmen in die Lage zu versetzen, auf die richtige Weise zu skalieren und in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt, in dem es schwieriger ist, Kapital zu beschaffen, wettbewerbsfähig zu bleiben."

Die vollständige Studie Integrate to Scale: How Leading Emerging Enterprises are Automating Their Way to Success" kann hier heruntergeladen werden: https://www.jitterbit.com/event/jitterbit-at-websummit-2023/

Über die Studie

Die Studie wurde von Jitterbit in Auftrag gegeben und von Censuswide zwischen dem 17.10.23 und dem 24.10.23 bei 400 Gründern und Führungskräften (ab 18 Jahren) in aufstrebenden Unternehmen in Großbritannien, Spanien, Deutschland und Schweden durchgeführt. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society, die auf den ESOMAR-Grundsätzen basiert, und des British Polling Council.

