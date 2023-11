Innsbruck (ots) -UNIVERSUM Talent Research Survey weist für MCI | Die Unternehmerischen Hochschule® erneut Spitzenwerte aus | Bestnoten über österreichweitem DurchschnittAuch in diesem Jahr freut sich MCI | Die Unternehmerische Hochschule® über herausragende Ergebnisse im internationalen UNIVERSUM Talent Research Survey. Mit Bestnoten positioniert sich MCI durchgängig über den österreichweiten Werten.Sehr zufrieden zeigen sich die Studierenden insbesondere mit den MCI Career Services. Das großflächige und bestens angenommene Angebot wird mit 7,4 Punkten bewertet, während der österreichweite Gesamtwert bei 6,6 liegt. Am meisten werden die professionellen Karrieremessen wie das jährliche MCI Recruiting Forum, das interaktive MCI Jobportal, die zahlreichen Career-Mentoringangebote und das starke internationale Netzwerk des MCI geschätzt und dementsprechend genutzt.Auch in der allgemeinen Hochschulzufriedenheit erreicht das MCI beeindruckende 7,4 Punkte, verglichen mit dem österreichweiten Durchschnittswer von 7,1. Drei Viertel aller Studierenden würden sich erneut klar für ein Studium an der Unternehmerischen Hochschule® entscheiden.Am häufigsten assoziieren Studierende mit dem MCI die ausgeprägte Employability und zukunftsweisenden Karrieremöglichkeiten. Zudem unterstreichen die Befragten die intensiven Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft im In- und Ausland, was nicht nur die Qualität der Lehre weiter bereichert, sondern umfassende Beziehungen zu zukünftigen Arbeitgebern schaffen lässt.Weiters wurden insbesondere das freundliche und offene Umfeld, der attraktive Standort und die vielfältigen Möglichkeiten für ein Studiensemester/-jahr oder Praktikum im Ausland hervorgehoben. Besonders schätzen die Studierenden die hohe Innovationskraft und den ausgeprägten Unternehmergeist des MCI und loben die wertvolle Unterstützung in unternehmerischen Belangen.Universum Talent ResearchUniversum ist der globale Marktführer im Bereich "Employer Branding" und "Talent Management". Das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Schweden führte die Untersuchung von Oktober 2022 bis April 2023 unter 7.088 Studierenden in Österreich durch. Die Ergebnisse sind Teil des weltweit größten Karrieretests dieser Art unter mehr als 1 Million Studierenden und Young Professionals. 730 Studierende des MCI in Innsbruck vergaben dabei Bestnoten an die Unternehmerische Hochschule®.Mehr Informationen & Bilder HIER KLICKEN (https://www.mci.edu/de/medien/news/5427-mci-erneut-spitze-in-renommiertem-survey)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5647944