Continental Aktie gefragt - die Gründe und Aussichten

Die Continental Aktie kann im Zuge einer geplanten Umstrukturierung in der Automobilsparte am Montag und damit zu Wochenbeginn profitieren.

Laut IG-Indikation kommen die Papiere der Continental AG bis zum Mittag auf ein Plus von rund 0,92 Prozent bei rund 63,94 Euro je Anteilsschein. Einsparungen pro Jahr von 400 Millionen Euro durch globalen Stellenabbau Der Autozulieferer Continental will in seiner Autosparte weltweit einige Stellen streichen. Um wie viele Jobs es sich dabei handeln soll, stehe nicht fest.

"Die Zahl dürfte aber voraussichtlich im mittleren vierstelligen Bereich liegen", hieß es. Vor allem die Verwaltung sei betroffen. Ab 2025 sollen somit Einsparungen pro Jahr von 400 Millionen Euro erzielt werden. Global beschäftigen die Hannoveraner rund 200.000 Mitarbeiter.

Im Zuge der Maßnahmen wird der Geschäftsbereich Smart Mobility aufgelöst. Allerdings werden Teile des Geschäfts innerhalb anderer Automotive-Geschäftsbereiche neu zugeordnet und betreut.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

