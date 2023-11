DJ PTA-News: Frequentis AG: Ägypten stärkt kritische Luftraumkommunikation mit FREQUENTIS

Wien (pta/13.11.2023/15:27) - * Schnellstes end-to-end Voice-over-IP (VoIP)-Kommunikationssystem (VCS) von Frequentis wird in mehreren wichtigen Flugsicherungs-Einrichtungen installiert * VoIP und das vollständig redundante VCS werden nahtlos mit künftigen digitalen Funkverbindungen integrierbar sein

Die ägyptische National Air Navigation Services Company (NANSC) wird das Frequentis VCS einsetzen, um die Luftfahrtinfrastruktur des Landes zu verbessern. Das System wird unter anderem im Cairo Air Navigation Center (CANC), Cairo Tower, Backup-Tower und Anflugsystem sowie im Notfall-Zentrum in Katamaya, New Cairo, installiert. Orascom Services mit Hauptsitz in Kairo, Ägypten, wird als Systemintegrator fungieren.

"Einer der Hauptvorteile des neuen VCS ist sein zukunftsfähiges Design, das eine nahtlose Integration mit zukünftigen IP-Funkverbindungen ermöglicht", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer Frequentis Middle East. "Wir freuen uns, unser marktführendes VCS zu liefern, um NANSC dabei zu unterstützen, die Zukunft der Flugsicherungsdienste in Ägypten zu gestalten."

Der Einsatz dieses Systems unterstreicht das stetige Vertrauen von NANSC in die Fähigkeiten von Frequentis, nachdem im Jahr 2006 bereits 19 Sprachkommunikations-Kontrollsysteme (VCCS) in ganz Ägypten implementiert wurden. Das Projekt beinhaltet den Austausch des bestehenden Frequentis VCS für einen Tower und die Außerbetriebnahme von Altsystemen von Schmid VCS im CANC Center. Zusätzlich ermöglichen die Systeme einheitliche Betriebs- und Wartungsprozesse in 19 Anlagen, was einen einheitlichen und effizienten Betrieb sicherstellt.

"Frequentis und Orascom Services sind seit über 15 Jahren Partner bei der Lieferung hochmoderner Lösungen für NANSC. Dieser Vertrag verdeutlicht das Vertrauen, das NANSC in unsere Fähigkeit zur Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte hat, die sowohl aktuelle als auch künftige Anforderungen erfüllen. Die Leistungsfähigkeit der Frequentis-Technologie und ihre Eignung für die Anforderungen des NANSC-Luftraums werden so einmal mehr bestätigt", sagt Amr El Kady, CEO von Orascom Services.

Das Frequentis VCS3020X ist das schnellste end-to-end Voice-over-IP (VoIP)-System für die Flugsicherung und das einzige vollkommen duplizierte, parallellaufende Sprachkommunikationssystem für dynamische Flugsicherungsumgebungen. Seine robuste Architektur bringt einzigartige Skalierbarkeit und Funktionalität, und sein breites Spektrum an Fähigkeiten zur Arbeitsteilung und Vernetzung macht es zu einem zukunftsfähigen und sicheren VCS, dem Kunden auf der ganzen Welt vertrauen und das klare Nummer 1 auf dem ATC-Markt ist.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Über Orascom Services

Orascom Services ist ein führendes Unternehmen für den Import, den Vertrieb und den Kundendienst von Equipment im Bereich der Handelsvertretungen in Ägypten. Das Unternehmen wurde vor über 30 Jahren von dem verstorbenen Eng. Onsi Sawiris gegründet und vertritt verschiedene erstklassige Originalhersteller (Original Equipment Manufacturers - OEMs) in Ägypten. Orascom Services ist gewachsen und bedient mit seinem breiten Portfolio, das verschiedene Branchen wie Zivilluftfahrt, Eisenbahn, Bauwesen, Infrastruktur, industrielle Fertigung, Telekommunikation und Landwirtschaft abdeckt, viele wichtige Sektoren auf dem ägyptischen Markt.

Orascom Services ist seit mehr als 30 Jahren auf dem Markt und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter:innen. Der Hauptsitz befindet sich in Kairo, Ägypten, und das Unternehmen verfügt über ein weites Netzwerk in ganz Ägypten. Orascom Services hat seine Fähigkeiten gestärkt, um qualitativ hochwertige Produkte, komplette Lösungspakete, den besten Kundendienst und Ersatzteile anzubieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.orascomservices.com oder rufen Sie +216694 an.

