Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -David Sun, Vizepräsident von Huawei und CEO von Electric Power Digitalization BU bei HuaweiDie Steigerung der digitalen Produktivität erfordert den systematischen Aufbau von Kernkompetenzen. Insbesondere die Verbesserung der Rechenleistung und der Übertragungskapazität ist entscheidend, um den Bau eines neuen Stromsystems zu beschleunigen.1. Aufbau eines neuen Stromsystems, das sich auf Elektrizität und Rechenleistung stütztDie neuen Energien werden die Form, die Eigenschaften und den Mechanismus traditioneller Energiesysteme grundlegend verändern. Die Integration und gemeinsame Entwicklung der Stromquellen-Netzlastspeichersysteme stellen höhere Anforderungen an die intelligente elektrische Stromversorgung. Von allgemeinem Computing zum KI-Computing, vom Single-Point-Computing bis hin zum gemeinsamen Computing über Cloud-Edge-Geräte ist eine systematische Rechnerarchitektur erforderlich, um digitale Intelligenz zu erreichen und deren Früchte zu ernten. Basierend auf dem für Energieunternehmen typischen Führungsstil haben wir die Spark-Architektur mit Cloud-Edge-Geräte-Synergie vorgeschlagen. Diese Architektur unterstützt Energieunternehmen beim Aufbau professioneller und serviceorientierter Zentralen, zentralisierter Geschäftssysteme und unbesetzter/weniger besetzter Standorte.2. Leistungsstarke Übertragung ist die GarantieDie Übertragung ist der Schlüssel zur Kommunikation. Wir müssen eher früher als später fortgeschrittene Übertragungskapazitäten vorbereiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dem Spiel immer einen Schritt voraus zu sein. Gleichzeitig müssen wir die richtigen Kommunikationstechnologien für unterschiedliche Szenarien finden.Nur wenn in jeder Hinsicht bedarfsgerechte, sichere und reibungslose Verbindungen zur Verfügung stehen, können wir Informationen jederzeit zum Greifen nah erleben.3. Innovation ist der Ausgangspunkt für die Steigerung der Produktivität. Architekturinnovation, Modellinnovation und Ökosysteminnovation sind entscheidendArchitekturinnovation: Von der Referenzarchitektur der digitalen Transformation von Unternehmen bis hin zur technischen Architektur, wie der Computerarchitektur und der Architektur des Zielkommunikationsnetzes, muss die Innovation alle Ebenen durchdringen.Modellinnovation: Durch die Entwicklung eines neuen Modells für integrierte Geschäfts- und digitale Technologie können wir die Lücke zwischen Unternehmen und digitaler Technologie schließen, historische Errungenschaften in die Zukunft führen und Energieunternehmen bei ihrem raschen Wachstum auf dem Weg zur Digitalisierung unterstützen. Der Schlüssel liegt darin, die Energieversorgungsexperten mit den neuesten Fachinformationen zu versorgen, die Schwelle zur Digitalisierung zu senken und die Kreativität aller Mitarbeiter zu integrieren und zu fördern.Ökosysteminnovation: Der von James Moor vorgeschlagene offene Costa-Rica-Modus ist viel besser für die Branche geeignet. Ein offenes Ökosystemmodell ermöglicht es allen, ihre jeweiligen Stärken zu entfalten und zu teilen und gleichzeitig brancheninterne und branchenübergreifende Kompetenzen unter allen Teilnehmern zu teilen.Digitale Szenarien werden von Energieunternehmen, Think Tanks und Branchenverbänden gemeinsam definiert. Die Digitalisierung ist ein systematisches Projekt, das nicht nur kompetente Lösungsanbieter und Integratoren, sondern auch IKT-Anbieter und -Partner erfordert - alle müssen bei dieser anspruchsvollen Kampagne eine Rolle spielen.Huawei ist bestrebt, den Grundstein für ein digitales China zu legen und der Welt eine schönere Wahl zu bieten. Wir konzentrieren uns darauf, was wir im digitalen Bereich gut können, und arbeiten mit Kunden und Partnern aus der Branche zusammen, um eine bessere Zukunft für intelligente Stromversorgung aufzubauen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/industries/gridView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erfolgreich-mit-digitaler-beschleunigter-intelligenz-fur-die-stromversorgung-301986174.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5648030