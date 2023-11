© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



CPI, PPI, Arbeitsmarkt - die neue Woche hält jede Menge wichtiger Konjunkturdaten bereit. Der charttechnische Ausblick mit FAST-BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter.Auch an den Aktienmärkten dürfte es volatil zugehen, glaubt Charttechnikexperte Klotter. Während der DAX charttechnisch weiter in einem Abwärtstrend gefangen ist, kommen aus den USA bullische Signale. S&P 500 und Nasdaq 100 zeigten sich derzeit "sehr sehr positiv", betont Klotter. Angesichts des klaren Risk-On-Modus haben es Rohstoffe wie Gold derzeit schwer. Klotter schaut sich auch Tech-Liebling Nvidia im Detail an. Die Aktie steht nach volatilen Wochen auf dem Chart-Prüfstand. Welches Kursziel Klotter für die Aktie sieht: Das …