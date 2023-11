© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Exxon Mobil setzt auf Lithium als langfristige Wette auf die Nachfrage von Elektroautos. Der Ölkonzern plant, bis 2027 auf Ölfeldern in Arkansas Lithium in Batteriequalität zu produzieren.Exxon Mobil hat am Montag mitgeteilt, dass man mit Bohrungen nach Lithium in Arkansas beginne und bis 2030 ein wichtiger US-Lieferant für Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge werden wolle. Der Einstieg in das Lithiumgeschäft sei laut Wall Street Journal ein Versuch, sich langfristig für das Aufkommen von Elektrofahrzeugen und die Elektrifizierung des Transportsektors neu zu positionieren, den es jahrzehntelang als einer der größten Kraftstoffhersteller der Welt dominiert hat. Lithium ist ein …