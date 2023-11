Talanx erhöht Jahresprognose - Aktienkurs legt zu

Werbung







Die Talanx AG veröffentlichte am Montagvormittag seine Geschäftszahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2023. Der Konzern erhöht die Gewinnprognose für 2023 auf deutlich über 1,5 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche konnten Ihre Ergebnisse steigern.



Der im MDAX® gelistete Versicherungskonzern ist weltweit aktiv und gehört zu den größten Versicherern Europas. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem die HDI und die Hannover Rück. Das Versicherungsergebnis des Konzerns wuchs um 8 Prozent und stieg auf 32,3 Milliarden Euro an. Speziell die Entwicklung der Erstversicherungen halfen dabei, das Konzernergebnis auf 1,3 Milliarden Euro auszuweiten. Dies entspricht einer Steigerung von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Die positive Geschäftsentwicklung veranlasste das Management die Prognose des Konzernergebnisses für das Jahr 2023 auf mehr als 1,5 Milliarden Euro und für 2024 auf mehr als 1,7 Milliarden Euro zu erhöhen. Die Anleger reagierten durchaus positiv. Der Aktienkurs der Talanx AG konnte untertägig 3,45 Prozent an Wert zulegen.













Der Ausblick auf die Börsen-Woche





Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC