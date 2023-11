Am 30. Oktober 2023 hat ein Vulkanausbruch in Japan eine neue Insel geformt, festgehalten wurde das von einem Nasa-Satelliten und der Universität von Tokyo. Die Insel ist nordöstlich der Ausbruchstelle entstanden und auf den Bildern der Universität deutlich sichtbar. Am 30. Oktober 2023 hat Japan ein bemerkenswertes Naturphänomen erlebt: Vor der Küste der Inselgruppen Ogasawara und Iwo Jima hat ein Vulkanausbruch eine neue Insel geformt. Sowohl ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...