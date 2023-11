UL Solutions Inc. ("UL Solutions") gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") in Bezug auf ein geplantes öffentliches Erstangebot seiner Stammaktien der Klasse A öffentlich eingereicht hat.

Die Zahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das vorgeschlagene Angebot wurden noch nicht festgelegt. Das vorgeschlagenen Angebot unterliegt den Marktbedingungen, und es wird weder eine Gewähr dafür gegeben, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann, noch können der tatsächliche Umfang bzw. die Bedingungen des Angebots zugesichert werden.

UL Solutions beabsichtigt, seine Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "ULS" zu notieren.

Alle Stammaktien der Klasse A, die im Rahmen des vorgeschlagenen Angebots verkauft werden sollen, werden von UL Standards Engagement verkauft, einer gemeinnützigen Organisation, die derzeit der einzige Aktionär von UL Solutions ist. UL Solutions bietet im Rahmen des vorgeschlagenen Angebots keine Aktien seiner Stammaktien der Klasse A an und wird keine Erlöse aus dem vorgeschlagenen Verkauf der Aktien erhalten.

Goldman Sachs Co. LLC und J.P. Morgan (in alphabetischer Reihenfolge) fungieren als federführende Managing Bookrunner, während BofA Securities als Managing Bookrunner fungiert. Citigroup, Jefferies und UBS Investment Bank fungieren als zusätzliche Bookrunner für das geplante Angebot. Baird, Raymond James, Stifel, Wells Fargo Securities und William Blair fungieren als Co-Manager für das geplante Angebot.

Das geplante Angebot wird nur mittels eines entsprechenden Emmissionsprospekts gemacht. Kopien des Rahmenprospekts der Emission sind, sobald verfügbar, bei den folgenden Stellen erhältlich: Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch (866) 471-2526, per Fax: 212- 902-26 oder per E-Mail unter: prospectus-ny@ny.email.gs.com und J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch (866) 803-9204 oder per E-Mail unter: prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 in Bezug auf das vorgeschlagene Angebot diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor der Zulassungsantrag bewilligt wurde. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar, und ein Verkauf dieser Wertpapiere darf in keinem Rechtsraum stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der entsprechenden Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums rechtswidrig wäre.

Über UL Solutions

UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231110432922/de/

Contacts:

Medien:

Kathy Fieweger

Senior Vice President Communications

Kathy.Fieweger@ul.com

312-852-5156