Vom "worst performer" zum "best performer"! Welches Investment die Analysten der Deutschen Bank im kommenden Jahr ganz weit vorne sehen. Türkische Lira-Anleihen werden nach Ansicht der Analysten der Deutschen Bank zur Top-Anlage im Jahr 2024 werden. "Es ist noch ein paar Monate zu früh, um strukturell bullisch zu werden", zitiert Bloomberg die Strategen um Christian Wietoska. Und weiter: "Aber wir glauben, dass Anleihen weitere 200-400 Basispunkte nachgeben müssen, um dann aus struktureller Sicht Wert zu bieten." Die Deutsche Bank schließt sich damit weiteren Marktteilnehmern an, die auf eine Trendwende türkischer Anleihen setzen. In den vergangenen Jahren haben diese aufgrund politischer …