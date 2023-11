Nasdaq-100 bestätigt den Ausbruch aus dem Abwärtstrend

Chart: Nasdaq®-100 Widerstandsmarken: 15.518/15.607/15.878/15.923 Punkte Unterstützungsmarken: 15.190/15.375 Punkte

Der Nasdaq®-100 kletterte am Freitag in der zweiten Sitzungshälfe über die Widerstandsmarke von 15.375 Punkte und verließ damit den kurzfristigen Seitwärtstrend. Zur Handelseröffnung gab der Index zunächst nach. Kann sich jedoch oberhalb der Ausbruchslinie halten. Signale für eine nachhaltige Schwäche gibt es noch nicht. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.606 Punkte erscheint somit weiterhin erreichbar. Unterstützung findet der Index zwischen 15.190 und 15.375 Punkte. Rücksetzer in diese Zone dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Unterhalb dieser Zone könnte die Stimmung allerdings schnell drehen.

Nasdaq®-100 in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)