US-Inflationsdaten und Quartalszahlen im Fokus: Marktausblick für DAX, Nasdaq, WTI & Aktien (Apple, Microsoft & Co

Nachdem es in der Vorwoche weitere Aufschläge an der Wall Street gab, analysieren wir direkt das Chartbild vom Nasdaq. Der Technologieindex legte noch einmal um knapp 3 Prozent nach dem Aufschwung von über 6 Prozent aus der Woche zuvor zu und konnte damit seinen Abwärtstrend ab dem Jahreshoch überwinden.

Vor diesem wichtigen Schritt steht der S&P500 noch etwas mit Skepsis. Immerhin waren in diesem Index die großen Techwerte nicht alleinig verantwortlich für die Bewegung in der Vorwoche. Apple und Microsoft dominierten außerdem den Dow Jones, der nun ebenfalls Stärke in der bekannten Range zeigte. Beide Schwergewichte schauten wir uns im weiteren Verlauf des Webinars an, zuvor galt der Blick jedoch noch dem schwachen Ölpreis.

Die Sorte WTI rutschte erneut ab und zog damit auch die Aktien der Ölunternehmen, wie Chevron, weiter nach unten. Ist die schwindende Nachfrage aus China nun an einem Wendepunkt, oder geht dieser Trend weiter?

Darüber diskutieren wir zum Wochenstart und haben zudem die Wirtschaftsdaten in Bezug auf Inflation im Blick, die wir in der gestarteten Woche noch vor uns haben.

Roland Jegen stellt bei allen Assets die jeweilige Kursentwicklung im Tool des NanoTrader zusammen mit volumenbasierten Indikatoren wie VWAP und Volume Profile dar.

Bei den Einzelwerten gab es neben den Pluszeichen bei Apple und Microsoft, die nun wieder am Allzeithoch notieren, auch positive Reaktionen von Walt Disney Company zu erwähnen. Die Umstrukturierung im Unternehmen fruchtete und beim Streamingkanal Disney+Aufschläge gab es auch mehr Abonnenten, als vor den Zahlen erwartet. Damit sei das Unternehmen auf dem richtigen Weg, ließ der CEO Bog Iger nach den Quartalszahlen verlauten.

Die Aktie könnte ihre Bodenbildung sogar abgeschlossen haben.

Bei The Trade Desk wurden im Vorfeld hohe Erwartungen an das Business gestellt. Für das jüngste Quartal wurden sie erfüllt, doch der Ausblick war sehr unsicher, was zu einem zweistelligen Abschlag führte. Wie skizziert sich dieser im Chartbild? Eine Bodenbildung bei Walgreens Boots Alliance ist nun immer unwahrscheinlicher, denn die Marke um 20 US-Dollar ist sehr häufig angelaufen worden.

Ob sich dieser Chart genauso entwickeln dürfte, wie wir bei Lucid Motors seit Monaten vermerken müssen, erfährst Du hier im Video.

Zudem stand in der Berichterstattung heute der Aktienverlauf von Walmart und Macys im Fokus. Beide Konsumwerte unterscheiden sich im Chartbild grundsätzlich und melden in dieser Woche ihre Quartalszahlen. Während Walmart am Allzeithoch kratzte, stand Macys als Luxusgüterkaufhaus unter Druck.

Welche Impulse sind zu erwarten?

Letzter Wert in der heutigen Sendung beim offiziellen Teil war die Alibaba Group. Auch hier stehen Zahlen an, die mit Spannung erwartet werden. Immerhin deutet sich bei der Aktie eine breite Bodenbildung an.

Weitere Aktien des Bereichs und Themen wurden dann zusammen mit allen Teilnehmer:innen bei Zoom etwas länger diskutiert. Komm daher gern am kommenden Montag hinzu und melde melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

