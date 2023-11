Der Leitindex SMI schliesst nach einem Tageshoch von 10'603 Punkten um 0,33 Prozent höher bei 10'590,39 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag etwas fester geschlossen. Dabei ist der SMI nach einem freundlichen Start kurzzeitig bis über die Marke von 10'600 Zählern gestiegen. Doch danach ebbten die Anschlusskäufe ab und der SMI fiel wieder klar unter 10'600 Zähler zurück. Erst zum Schluss zogen die Kurse wieder leicht an. In Marktkreisen wurde angesichts der starken Vorgaben der Wall...

Den vollständigen Artikel lesen ...