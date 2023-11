DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur blieben die Börsen wegen des hinduistischen Lichterfests Deepavali geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.232,19 +0,8% +11,6% Stoxx50 3.894,04 +0,7% +6,6% DAX 15.345,00 +0,7% +10,2% FTSE 7.425,83 +0,9% -1,2% CAC 7.087,06 +0,6% +9,5% DJIA 34.390,29 +0,3% +3,8% S&P-500 4.417,20 +0,0% +15,1% Nasdaq-Comp. 13.780,30 -0,1% +31,7% Nasdaq-100 15.497,09 -0,2% +41,7% Nikkei-225 32.585,11 +0,1% +24,9% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 129,71 -2 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,38 77,17 +1,6% +1,21 +1,4% Brent/ICE 82,78 81,43 +1,7% +1,35 +1,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,2 46,65 +1,2% +0,55 -48,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,52 1.938,47 +0,4% +7,05 +6,7% Silber (Spot) 22,25 22,28 -0,1% -0,03 -7,2% Platin (Spot) 863,13 846,33 +2,0% +16,80 -19,2% Kupfer-Future 3,66 3,59 +2,0% +0,07 -4,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach anfänglichen Verlusten legen am Ölmarkt die Preise für Brent und WTI zu. Die Opec hat ihre Erwartungen an die weltweite Ölnachfrage 2023 erhöht und erklärt, dass die schwache Stimmung übertrieben sei und die Konjunktur widerstandsfähiger sei als ursprünglich angenommen, da die eigene Produktion der Gruppe leicht gestiegen sei. Das Ölkartell gab in seinem monatlichen Ölmarktbericht bekannt, dass es mit einer Steigerung der Ölnachfrage um 2,5 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr rechnet, was einer Steigerung um 100.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Bericht des Vormonats entspricht.

FINANZMARKT USA

Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen tendiert die Wall Street am Montagmittag Ortszeit wenig verändert. Damit zeigt sie sich gegenüber der Eröffnungstendenz leicht erholt. Die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte, hatte die Indizes am Freitag kräftig nach oben getrieben. Gestützt wurde diese Erwartung vom unerwartet stark gesunkenen Index für die Verbraucherstimmung der Universität Michigan. Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Nach der jüngsten Rally, die den S&P-500 in den vergangenen beiden Wochen um 7,2 Prozent nach oben getrieben hat, herrscht zu Wochenbeginn Zurückhaltung, da der Markt auf die Verbraucherpreise für Oktober am Dienstag wartet. Zudem werden am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise, jeweils für Oktober, bekannt gegeben. Auch der erneute Streit um den US-Haushalt könnte wieder in den Fokus rücken. Moody's versah das "AAA"-Rating für die USA zuletzt mit einem negativen Ausblick. Die Agentur verwies auf die hohen Zinsen und meldete Zweifel an der Fähigkeit der Regierung an, eine effektive Fiskalpolitik umzusetzen. Die Frist für die kurzfristige Finanzierung der Regierung läuft am kommenden Freitag ab. Für die Boeing-Aktie geht es um 4,4 Prozent nach oben. Der Flugzeughersteller vermeldete neue Großaufträge von Emirates und Sunexpress. Dass der US-Konzern kürzlich Opfer eines Hackerangriffs geworden ist, belastet dagegen nicht. Die Ford-Aktie verliert 0,5 Prozent. Die ausgehandelten Tarifverträge in der US-Autoindustrie sind womöglich noch nicht in trockenen Tüchern. Beschäftigte aus der Produktion in den Ford-Werken im US-Bundesstaat Kentucky votierten gegen den vorgeschlagenen Vertrag.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Trotz der Kursgewinne war im Handel aber von einem zurückhaltenden Geschäft die Rede, was auch an den sehr dünnen Umsätzen ersichtlich wurde. "Vor den Inflationsdaten aus den USA am Dienstag bleiben viele Investoren in der Deckung und lassen den Handelstag erst einmal passieren", hieß es bei Robomarkets. Der italienische Aktienmarkt stand mit einem Plus von 1,5 Prozent vorne, insbesondere Bankaktien stiegen. Hintergrund war, dass die Ratingagentur Fitch die Bonität Italiens mit BBB bestätigt und den Ausblick unverändert auf stabil gehalten hatte. Unicredit gewannen 3,3 Prozent oder Intesa Sanpaolo 1,4 Prozent. Siemens Energy waren mit einem Plus von 6,0 Prozent DAX-Tagesgewinner. Erneuter Treiber für die Aktie war die Erwartung einer Staatsgarantie. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des Energietechnikkonzerns verkündet werden, zitierte das Handelsblatt Finanz- und Verhandlungskreise. Auch Großaktionär Siemens beteilige sich demnach. Rheinmetall gewannen 3,3 Prozent und Airbus 1,4 Prozent. Hensoldt verteuerten sich um 4,0 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht in der Bild am Sonntag verwiesen, wonach Deutschland die Militärhilfen für die Ukraine auf 8 Milliarden Euro verdoppelt. Continental stiegen um 1,0 Prozent. Das Unternehmen will in der Autosparte auch über einen umfangreichen Stellenabbau die Ausgaben senken. Talanx gewannen 3,5 Prozent. Der Versicherer hat im dritten Quartal vom guten Erstversicherungsgeschäft profitiert und den Gewinn trotz eines hohen Großschadensaufkommens deutlich gesteigert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0699 +0,1% 1,0696 1,0671 -0,1% EUR/JPY 162,16 +0,2% 162,29 161,65 +15,5% EUR/CHF 0,9646 +0,0% 0,9643 0,9636 -2,6% EUR/GBP 0,8724 -0,2% 0,8739 0,8745 -1,4% USD/JPY 151,56 +0,1% 151,71 151,50 +15,6% GBP/USD 1,2264 +0,3% 1,2238 1,2202 +1,4% USD/CNH (Offshore) 7,2919 -0,2% 7,3055 7,3070 +5,3% Bitcoin BTC/USD 36.805,31 -1,0% 37.063,56 37.416,37 +121,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich nach den leichten Abgaben vom Freitag knapp behauptet. Im Wochenverlauf könnte es der Greenback weiter schwer haben, so ING-Währungsanalyst Chris Turner. Die anstehenden Inflationsdaten dürften im Monatsvergleich eine flache Entwicklung zeigen, was für den Dollar zunächst neutral sein dürfte. Am Mittwoch könnten aber schwache US-Einzelhandelsumsätze den Dollar nach unten ziehen. Schaden könnte dem Greenback außerdem die Ungewissheit darüber, ob die US-Regierung bis Ende dieser Woche einen sogenannten Shutdown vermeiden kann angesichts der neuerlichen Uneinigkeit im Repräsentantenhaus über die Ausgaben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Montag in meist engen Grenzen uneinheitlich geschlossen. Gewinne zu Handelsbeginn, gestützt von deutlichen Aufschlägen an der Wall Street am Freitag, bröckelten im Verlauf ab, ehe es im späteren Verlauf wieder zu einer leichten Erholung kam. Die Anleger richteten ihre Blicke auf die US-Verbraucherpreise für Oktober, die am Dienstag veröffentlicht würden. Sie könnten ein wichtiges Signal für die weitere US-Zinspolitik senden, hieß es. Insbesondere an den chinesischen Plätzen hatten die Akteure auch das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Pendant Xi Jinping im Blick. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Streitpunkte sind unter anderem der Handel, Menschenrechte und der Taiwan-Konflikt. In Sydney bremsten Zinsspekulationen, nachdem die australische Notenbank darauf hingewiesen hatte, dass der Inflationsdruck wohl langsamer abflauen werde als erwartet. Shiseido knickten in Tokio um 14,3 Prozent ein. Der Kosmetikhersteller hatte seinen Ausblick für 2023 gesenkt, unter anderem aufgrund eines schlechteren Geschäfts in China.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BAYER

will nach Gesprächen mit der US-Gesundheitsbehörde FDA freiwillig den US-Zulassungsantrag für Aliqopa (Copanlisib) zur Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem follikulärem Lymphom (FL), die mindestens zwei vorherige systemische Therapien erhalten haben, zurückziehen. Die US-Zulassungsbehörde hatte den neuen Arzneistoff in einem beschleunigten Zulassungsverfahren im September 2017 erlaubt. In einer Studie habe die Zugabe von Aliqopa zur Standard-Immunochemotherapie den primären Endpunkt, das progressionsfreie Überleben, nicht erreicht, teilte Bayer mit.

SUSE

Das Delisting des Open-Source-Softwareunternehmens Suse von der Frankfurter Wertpapierbörse ist perfekt. Nach der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Montag sei das Unternehmen mit der luxemburgischen EQT-Holding Marcel verschmolzen worden. Die Aktien seien in der Folge von der Börse genommen worden.

AIRBUS

