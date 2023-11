In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist! Jetzt das Megatrend-Depot im Probemonat testen! https://tinyurl.com/38szrcus Im Interview spricht Folker Hellmeyer, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG, über die Uneinigkeit im US-Haushalt zwischen Demokraten und Republikanern sowie innerhalb der republikanischen Partei. Hellmeyer betonte, dass diese politische Pattsituation in Washington eine zunehmende Ineffizienz und einen Stillstand in der Tagespolitik hervorruft, was sich negativ auf die US- und Weltwirtschaft auswirken könnte. Hellmeyer kritisiert die mangelnde Lösungsfähigkeit der aktuellen Politik, die zu einer weiteren Destabilisierung der US-Gesellschaft führen könnte. Diese politischen Spannungen haben laut Hellmeyer auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte, obwohl diese bereits an die wiederkehrenden politischen Krisen gewöhnt seien. Er wies jedoch darauf hin, dass die US-Wirtschaft trotzdem wächst, auch wenn politische Ineffizienz und hohe Schulden das Land belasten. Jetzt das komplette Interview ansehen!