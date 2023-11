5 mögliche Börsenlistings im Blick: Welche Coins starten auf Binance, Kraken oder Coinbase?

Das Listing auf zentralen Kryptobörsen wie Binance, Kraken und Coinbase ist für jedes Krypto-Projekt ein bedeutender Meilenstein. Im Folgenden bieten wir einen Überblick über einzigartige neue Coins, die das Potential für ein Listing haben.

Um ein Listing auf einer der großen Plattformen zu bekommen, müssen Projekte ihre Sicherheit, Technologie, Nachhaltigkeit und das Potenzial ihres Geschäftsmodells unter Beweis stellen. Die Aufnahme in eine solche Börse kann die Sichtbarkeit eines Tokens erhöhen, zu einem Anstieg des Handelsvolumens führen und ihm zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen. Es ist ein Zeichen von Qualität und Vertrauen, da diese Plattformen strenge Due-Diligence-Prozesse und Auswahlkriterien haben, bevor sie einen neuen Coin aufnehmen.

Obwohl Binance bereits mehr als 600 Coins in über 1.000 Märkten anbietet, ist die Börse bei der Genehmigung neuer Listings sehr selektiv, was die Qualität über die Quantität stellt. In unserem Bericht analysieren wir potentiell neue Binance-Listings, die Investoren für ihr Krypto-Portfolio in Betracht ziehen sollten.

Bitcoin Minetrix - Diese aufregende neue Kryptowährung bietet Investoren, die den $BTCMTX-Token staken, ERC-20 Cloud-Mining-Token an. Mit hohen Staking-APYs und über 3,9 Millionen US-Dollar, die im Presale eingesammelt wurden, könnte $BTCMTX nach Abschluss des Presales potenziell auf Binance gelistet werden. Meme Kombat - Eine spannende neue Meme-Crypto-Plattform, die eine KI-gestützte Kampfarena bietet. Setzen Sie Token in der Kampfarena mit $MK und staken Sie Token, um eine APY von 112% zu verdienen. $MK ist im Presale zu einem Preis von 0,1689 US-Dollar erhältlich und könnte nach dem Ende des Presales potenziell auf Binance gelistet werden - mittlerweile wurden mehr als 1,6 mio. US-Dollar eingesammelt. Wall Street Memes - Einer der erfolgreichsten Krypto-Presales überhaupt mit einem Einsammeln von über 25 Millionen US-Dollar. $WSM-Tokens sind jetzt schon auf mehreren Börsen gelistet. Außerdem wurde kürzlich auch das WSM-Casino gestartet, welches Casino und Sportwett-Enthusiasten ermöglicht, ihre Einsätze mit dem WSM Token zu machen. TG.Casino - Das neue Telegram-Kryptowährungs-Casino bietet exklusiven Zugang zu bestimmten Casinospielen mit dem $TGC-Token. TG.Casino führt einen Rückkauf- und Verbrennungsmechanismus ein, um das Angebot an $TGC-Tokens zu reduzieren. Im Presale wurden bereits knapp 2 Millionen US-Dollar gesammelt. BTC ETF Token - Der Bitcoin ETF Token bietet die Möglichkeit, indirekt an den Ereignissen der Bitcoin ETF Genehmigung durch die SEC zu profitieren. Milestones, die an Ereignisse rund um den ETF gekoppelt sind, lösen Ereignisse bei diesem Token aus, welche zur Wertsteigerung und Verknappung am Markt führen sollen.

Bitcoin Minetrix - Das Potential für eine Börsenlisting

Bitcoin Minetrix ist ein ambitioniertes Projekt, das darauf abzielt, das Cloud-Mining von Bitcoin zu revolutionieren, indem es einen Stake-to-Mine-Mechanismus auf Basis von Smart Contracts einführt.

Diese innovative Plattform auf der Ethereum-Blockchain ermöglicht es Nutzern, Token zu staken und zu verbrennen, um Mining-Hash-Power zu erwerben. Außerdem strebt es ein sicheres und effizientes Ökosystem an, das die Nachteile des herkömmlichen Cloud-Minings überwindet.

Mit der zunehmenden Komplexität und den steigenden Kosten des Bitcoin-Minings hat sich Cloud-Mining als eine zugängliche Alternative für Einzelpersonen etabliert, die ohne direkte Hardware-Investitionen am Mining teilnehmen wollen.

Doch trotz der Vorteile wurde der Sektor von Betrug und unseriösen Akteuren heimgesucht, was das Vertrauen in das Cloud-Mining erschüttert hat. Bitcoin Minetrix will dieses Vertrauen durch den dezentralisierten Erwerb von Hash-Power wiederherstellen, wobei die Nutzer mehr Sicherheit und Kontrolle über ihre Mittel haben.

Mit einem erwarteten Wachstum des Bitcoin-Mining-Sektors sieht Bitcoin Minetrix eine reale Chance, diese wachsende Branche für den Durchschnittsbürger zugänglicher zu machen.

Der BTCMTX-Token, der Schlüssel zum Mining-Zugang, könnte eine attraktive Ergänzung für die Angebote von Börsen wie Binance sein. Durch die Kombination aus Staking und Cloud-Mining bietet Bitcoin Minetrix eine transparente und sichere Mining-Erfahrung, was zu einem potenziellen Interesse von großen Börsen führen könnte, den Token nach Abschluss des Presales zu listen.

Meme Kombat: Innovative Spielmechanik trifft auf Meme-Kultur

Meme Kombat ist ein innovatives Blockchain-Projekt, das die Welt der Internet-Memes mit der Spannung von Kampfarena-Spielen verbindet. Durch den Einsatz modernster Technologie und der dezentralisierten Fähigkeiten des Ethereum-Netzwerks zielt Meme Kombat darauf ab, ein einzigartiges und fesselndes Spielerlebnis zu schaffen.

Der Meme Kombat Token ($MK) bildet das Herzstück der Meme Kombat Arena und schafft ein Ökosystem, in dem Spieler, Investoren und Enthusiasten interagieren und teilnehmen können. Der $MK-Token ist für verschiedene Aktivitäten innerhalb der Meme Kombat-Umgebung konzipiert:

Automatisierte Kämpfe: Charaktere, die verschiedene Meme-Coins repräsentieren, treten in automatisierten Kämpfen gegeneinander an, deren Ausgänge on-chain entschieden werden. Diese Kämpfe werden durch fortschrittliche KI-Technologie zum Leben erweckt, was ein spannendes und unvorhersehbares Spielerlebnis bietet.

Wetten: Inhaber von $MK können ihre Token auf die Ausgänge der Kämpfe setzen und wetten. Die siegreichen Spieler haben die Möglichkeit, wertvolle Preise zu gewinnen, einschließlich zusätzlicher $MK-Token.

Staking für passive Einnahmen: Abseits der Arena können $MK-Inhaber ihre Token staken, um eine passive Jahresrendite (APY) zu verdienen. Dieser Staking-Mechanismus belohnt die Teilnehmer für ihre langfristige Unterstützung und ihr Engagement in der Meme Kombat-Community.

Das Staking stellt eine wesentliche Komponente des Meme Kombat-Ökosystems dar. Nutzer können durch das Staking aktiv am Spiel teilnehmen, passive Belohnungen verdienen und $MK-Coins auf Kämpfe setzen.

Meme Kombat könnte aufgrund seines spaßigen Ansatzes großes Interesse bei der Crypto Community auslösen, was der Presale mit einem aktuellen Volumen von bereits 1,6 Millionen Dollar unterstreicht.

Wall street Memes und WSM Casino - Community trifft Sportwette

Das wachsende Ökosystem von WSM Casino, gepaart mit dem Potenzial des WSM Tokens, könnte das Interesse großer Börsen wie Binance wecken. Mit seinem vielfältigen Spielangebot, das von klassischen Casinospielen bis zu Sportwetten und innovativen E-Sports reicht, und einer starken Community-Unterstützung, bietet WSM Casino eine Plattform, die die Interaktion zwischen Kryptowährung und digitalem Entertainment nahtlos gestaltet.

Der WSM Token, der im Zentrum dieses Ökosystems steht, könnte durch ein Listing auf einer großen Börse wie Binance Zugang zu einem breiteren Markt und einer größeren Anzahl von potenziellen Investoren erhalten. Dies würde nicht nur die Liquidität und Sichtbarkeit des Tokens erhöhen, sondern auch das Wachstum und die Expansion von WSM Casino fördern, was es zu einem attraktiven Kandidaten für Börsenlistings macht.

TG.Casino: Revolution im Krypto-Glücksspiel durch Telegram-Integration

Der Krypto-Casino-Markt, der seit 2017 ein explosives Wachstum erlebt, hat eine beachtliche Größe von 250 Millionen Dollar erreicht. Der Krypto-Casino-Markt fängt aber erst an, sich einen Anteil am gesamten Casino-Markt von 263,3 Milliarden Dollar zu sichern. TG.Casino positioniert sich in diesem aufstrebenden Markt durch einen zukunftsorientierten Ansatz: die vollständige Integration in Telegram, eine Plattform mit über einer Milliarde Nutzern.

Diese innovative Strategie macht TG.Casino zu einem Vorreiter in einer Branche, die zunehmend mobile Lösungen für Online-Glücksspiele favorisiert, wobei 80% der Spiele bereits auf mobilen Geräten stattfinden.

TG.Casino ist dabei, das Krypto-Glücksspiel durch seinen innovativen Ansatz zu revolutionieren. Mit der Integration in Telegram, einer der weltweit führenden Messaging-Apps, bietet TG.Casino eine einzigartige Plattform, die das Online-Glücksspiel direkt in die Kommunikationskanäle der Nutzer bringt.

Die Möglichkeit, das $TGC-Token nicht nur im Casino zu verwenden, sondern auch in ein eigenes Ökosystem einzutauchen, signalisiert, dass dieses Projekt durchaus Potential hat, an die großen Börsen zu kommen.

Bitcoin ETF Token - vom Hype um den Bitcoin ETF profitieren

Der Bitcoin ETF Token (BTCETF) hat sich in der Krypto-Community als einzigartiges Anlageinstrument positioniert, welches das Potenzial für eine breite Akzeptanz an großen Kryptobörsen aufzeigt. Als ERC-20 Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, ist er darauf ausgelegt, von der Genehmigung und Einführung von Bitcoin ETFs zu profitieren.

Indem er eine direkte Verbindung zu den bedeutenden Entwicklungen im Bitcoin-ETF-Markt herstellt, verspricht er seinen Inhabern, an der ETF Genehmigung durch die SEC teilzuhaben. Auch andere wichtige Meilensteine lösen Ereignisse aus, die den Token burnen und die Steuern verringern, in der Hoffnung, dadurch einen höheren Marktpreis zu generieren. Mit einem deflationären Mechanismus, der das Token-Angebot durch geplante Verbrennungen reduziert, zielt BTCETF darauf ab, langfristigen Wert für die Halter zu schaffen und Verkaufsdruck zu mindern.

Der BTC ETF Token hat durch den anhaltenden Hype bemerkenswerte 500.000 US-Dollar in nur wenigen Tagen eingesammelt, was sein Potenzial unterstreicht, auf großen Handelsplattformen wie Binance gelistet zu werden.

