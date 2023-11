© Foto: Mariam Zuhaib/AP



Im Interview spricht Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, über die Uneinigkeit im US-Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern und die Gefahren für die Finanzmärkte.Hellmeyer betont, dass diese politische Pattsituation in Washington eine zunehmende Ineffizienz und einen Stillstand in der Tagespolitik hervorruft, was sich negativ auf die US- und Weltwirtschaft auswirken könnte. Hellmeyer kritisiert die mangelnde Lösungsfähigkeit der aktuellen Politik, die zu einer weiteren Destabilisierung der US-Gesellschaft führen könnte. Diese politischen Spannungen haben laut Hellmeyer auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte, obwohl diese bereits an die wiederkehrenden politischen …