200.000 USD Anschubfinanzierung für das Institute for the Wireless Internet of Things an der Northeastern University, USA

Der siegreiche Vorschlag entwickelt eine O-RAN-Plattform für den digitalen Zwilling, um die durchgängige KI/ML-Entwicklung, -Integration und -Tests zu automatisieren

Ehrenvolle Erwähnungen gehen an zwei Vorschläge von EURECOM mit OpenAirInterface Software Alliance und Virginia Polytechnic Institute and State University mit George Mason University

Die O-RAN ALLIANCE (O-RAN) hat heute das Ergebnis ihrer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die Anschubfinanzierung von Plattformen bekannt gegeben, die die Forschung und Entwicklung der nächsten Generation von offenen Funkzugangsnetzen (RAN) unterstützen.

Die O-RAN ALLIANCE hat dem Institute for the Wireless Internet of Things an der Northeastern University eine Anschubfinanzierung in Höhe von 200.000 USD für ihren Vorschlag zur Entwicklung einer O-RAN-Plattform für digitale Zwillinge auf der Grundlage des Colosseum-Netzwerkemulators gewährt, mit der KI/ML-Entwicklung, -Integration und -Tests durchgängig automatisiert werden können.

"Offenheit, Programmierbarkeit und Intelligenz sind der Schlüssel zu drahtloser Innovation", sagte Tommaso Melodia, Direktor des Institute for the Wireless Internet of Things. "Wir freuen uns darauf, mit der O-RAN ALLIANCE zusammenzuarbeiten, um zukünftige Architekturen, Algorithmen und Software-Frameworks zu entwickeln, die Colosseum den Open RAN Digital Twin und unser OpenRAN Gym-Toolset nutzen, um End-to-End-Tests von KI/ML-Regelkreisen in programmierbaren Netzwerken zu ermöglichen."

Die Finanzierungsinitiative wurde von der Next Generation Research Group (nGRG) von O-RAN ALLIANCE geleitet. Ihr Ziel ist es, ein Forum zu schaffen, das die O-RAN-bezogenen 6G-Forschungsarbeiten erleichtert und festlegt, wie sich O-RAN weiterentwickeln kann, um mobile drahtlose Netzwerke im 6G-Zeitrahmen und darüber hinaus zu unterstützen, indem es die 6G-Forschungsarbeiten der Industrie und der Hochschulen weltweit nutzt. Der Zweck der Anschubfinanzierung ist es, eine breitere Finanzierung von Forschungsplattformen für die Infrastruktur der nächsten Generation zu ermöglichen.

Akademische und andere Forschungseinrichtungen wurden aufgefordert, ihre Vorschläge für die Infrastruktur der nächsten Generation für eine sich entwickelnde O-RAN-Architektur einzureichen. 17 Anträge wurden von akademischen und Forschungseinrichtungen aus Nordamerika, Europa und Asien eingereicht. Die Bewertung und endgültige Auswahl erfolgte anhand von drei Kriterien:

Potenzielle Auswirkungen auf die Förderung der Ziele der O-RAN nGRG für Forschung und Entwicklung für die Infrastruktur der nächsten Generation

Fähigkeit, die bereitgestellten Mittel für künftige Forschungsanstrengungen zugunsten der Infrastruktur der nächsten Generation zu nutzen, einschließlich der Finanzierung aus anderen Quellen

Eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Forschungsplattformen sowie einer bestehenden Laborinfrastruktur, die für Projekte mit aktuellen und zukünftigen Finanzmitteln genutzt werden kann

Neben dem siegreichen Vorschlag zeichnete die O-RAN ALLIANCE auch zwei weitere Vorschläge mit einer lobenden Erwähnung für ihre hervorragende Qualität und ihren Nutzen für die Branche aus:

EURECOM und OpenAirInterface Software Alliance Weiterentwicklung der 5G End-to-End Netzwerkplattform zu einer Infrastruktur der nächsten Generation

Virginia Polytechnic Institute and State University and George Mason University FEMO-CLOUD: Federated, Multi-site O-Cloud Platform for Next generation RAN Research and Experimentation

"Die O-RAN ALLIANCE konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung eines stabilen und ausgereiften Spezifikationsrahmens für offenes und intelligentes RAN, der es der RAN-Branche ermöglicht, kommerzielle Produkte und Lösungen anzubieten", sagte Alex Jinsung Choi, Chair of the Board der O-RAN ALLIANCE und SVP Network Technology bei der Deutschen Telekom. "Es ist großartig, ein so großes Interesse und eine so gute Zusammenarbeit bei der Forschung für offene Innovationen in zukünftigen RAN-Generationen zu sehen, die die Grundlage für die kommenden detaillierten Spezifikationen der O-RAN ALLIANCE bilden werden, um noch leistungsstärkere und funktionsreichere Mobilfunknetze zu ermöglichen."

Über die O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 300 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und akademischen Institutionen, die in der "Radio Access Network"-Branche (RAN, ein Funkzugangsnetz) tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Mobilfunknetzes ist, besteht die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE darin, die Branche in Richtung intelligenterer, offener, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Spezifikationen ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und lebendigeres RAN-Anbieter-Ökosystem mit schnellerer Innovation zur Verbesserung des Benutzererlebnisses. Mobilfunknetze auf O-RAN-Basis verbessern gleichzeitig die Effizienz der RAN-Bereitstellung sowie den Betrieb durch Mobilfunkbetreiber. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, bringt offene Software für das RAN heraus und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und Prüfung ihrer Implementierungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.o-ran.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231113517558/de/

Contacts:

O-RAN ALLIANCE PR-Kontakt

Zbynek Dalecky

pr@o-ran.org

O-RAN ALLIANCE e.V.

Buschkauler Weg 27

53347 Alfter/Deutschland