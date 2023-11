AEC-Experten haben mit der Autodesk Product Suite Zugriff auf die umfangreichen, verlässlichen Georeferenzdaten von Esri

Die digitale Transformation verändert rasant die grundlegenden Prozesse, die den Architektur-, Ingenieur- und Bausektor (AEC) antreiben. Branchenführer verlassen sich auf die Interoperabilität von Geoinformationssystemen (GIS) und Building Information Modeling (BIM), um Kosten zu senken und die Effizienz von Bauprojekten zu erhöhen. Zur Unterstützung dieser Organisationen haben Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, und Autodesk, ein Branchenführer in Design und Technik, eine strategische Allianz zur Vereinheitlichung von GIS und BIM aufgebaut, um so Architekten, Ingenieuren, Planern und Bauunternehmern einen echten Geschäftswert zu bieten.

Zur Vertiefung ihrer Zusammenarbeit haben Esri und Autodesk nun eine Vereinbarung geschlossen, um Layer aus ArcGIS Basemaps und ArcGIS Living Atlas of the World in die Produkte von Autodesk zu integrieren. Die Autodesk-Produktsuite stellt nun umfangreiche, verlässliche Georeferenzdaten aus der führenden Sammlung global bezogener geografischer Informationen bereit.

"Durch die Partnerschaft mit Esri sollen die Leistungen von BIM und GIS kombiniert werden, sodass unsere gemeinsamen Kunden alles und überall bauen können", sagte Andrew Anagnost, CEO von Autodesk. "Unser Ziel besteht darin, Industrie- und Stadtplanern die Möglichkeit zu geben, im Kontext der realen Welt zu entwerfen. Dadurch können Gemeinden vernetztere, widerstandsfähigere Städte und Infrastrukturen mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit aufbauen."

"Der Einsatz von GIS und BIM als integriertes System ermöglicht Entscheidungsträgern ein ganzheitliches Verständnis, wie sich ein Infrastrukturprojekt auf die Gemeinschaft und die Umwelt auswirkt und nachhaltige Ergebnisse unterstützt", sagte Jack Dangermond, Präsident von Esri. "Die Integration von Basemaps- und ArcGIS Living Atlas-Layern mit Autodesk-Produkten erschließt zusätzlichen Kontext der natürlichen und der aufgebauten Welt und kombiniert optische Attraktivität mit aktuellen Karten und Layern aus der globalen Community."

Esri ist der bevorzugte Geodatenanbieter der "Design and Make"-Konferenz der Autodesk University (AU 2023). Mehr als 10.000 Teilnehmer können sich dort mit Esri-Experten austauschen und erfahren, wie die Partnerschaft zwischen Esri und Autodesk zu besseren Betriebs- und Geschäftsergebnissen führen kann. Esri veranstaltet 13 Sitzungen zu Themen wie digitale Zwillinge, 3D und Reality Mapping und stellt darüber hinaus Event Mapping für die AU 2023 mit ArcGIS Indoors bereit.

Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen Esri und Autodesk.

Autodesk

Autodesk und das Autodesk-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc. oder auch seinen Tochtergesellschaften oder auch verbundenen Unternehmen in den USA oder auch anderen Ländern.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt Kunden dabei, das Potenzial von Daten zur Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsergebnisse vollständig auszuschöpfen. Esri-Software wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird weltweit in Hunderttausenden von Organisationen eingesetzt, darunter Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützige Institutionen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen sowie internationale Distributoren und Partner, die lokalen Support in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten bieten. Mit seinem zukunftsweisendem Engagement für Geodatentechnologie und -analyse entwickelt Esri unter Nutzung eines geografischen Ansatzes die innovativsten Lösungen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie in den erforderlichen Standortkontext gestellt werden. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Copyright 2023 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den USA, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231113047108/de/

Contacts:

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobil: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com