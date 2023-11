Sentry, die einzige Plattform für die Überwachung von Anwendungen, die sich an Entwickler richtet, kündigte heute bedeutende Upgrades an, darunter neue Unterstützung für den wachsenden europäischen Kundenstamm mit Unterstützung für die Datenresidenz in der EU, Verbesserungen bei Performance Monitoring und Session Replay sowie die Hinzufügung von neuen Plattformen, Integrationen und öffentlichen APIs. Diese neuen Funktionen helfen Entwicklern, ein nahezu perfektes Benutzererlebnis zu gewährleisten, indem sie Softwarefehler und Leistungsengpässe erkennen und beheben und zwar direkt in ihrem Workflow und ihrer Toolchain.

Mit der Data Residency, die jetzt für die EU verfügbar ist, haben Kunden die Möglichkeit, Ereignisdaten ausschließlich in der Europäischen Union zu speichern und zu verarbeiten, was ihnen hilft, Unternehmensrichtlinien und lokale Compliance-Anforderungen einzuhalten. Diese Erweiterung ist ein bedeutender Schritt nach vorne in Sentrys Mission, sichere, gesetzeskonforme und datenschutzfreundliche Lösungen für seine Kunden anzubieten.

"Als Unternehmen mit Sitz in der EMEA-Region ist die Einhaltung der EU-Datenschutzgesetze unerlässlich, aber auch die Aufrechterhaltung unserer schnellen Entwicklungsgeschwindigkeit. Wir haben uns für Sentry entschieden, weil die Anwendungsüberwachungsplattform von Sentry erstklassige Leistung und Fehlerverfolgung mit der Möglichkeit kombiniert, den Speicherort unserer Benutzerdaten zu kontrollieren. Mit dem neuen EU-Cloud-Angebot von Sentry können unsere Entwickler weiterhin schnell Code ausliefern und den Zustand der App überwachen, ohne die Sicherheit zu gefährden", erklärt Johannes Nagl, CEO von Swat.io.

Überwachung der Benutzererfahrung und Ergreifen von Maßnahmen bei Verlangsamungen durch Updates der Sentry-Leistung

Das erste JavaScript-Profiling in der Produktion : Als einzige Lösung, die Frontend-Profiling in der Produktion unterstützt, erhalten JavaScript-Entwickler wichtige Einblicke in die Leistung ihres Codes und können so Engpässe besser erkennen und beheben.

: Als einzige Lösung, die Frontend-Profiling in der Produktion unterstützt, erhalten JavaScript-Entwickler wichtige Einblicke in die Leistung ihres Codes und können so Engpässe besser erkennen und beheben. Identifizierung von regressiven Funktionsaufrufen auf Code-Ebene : Entwickler können jetzt automatisch regressierte Funktionen und die entsprechenden betroffenen API-Endpunkte erkennen, wodurch es noch einfacher wird, ihre Anwendungen für eine reibungslosere Benutzererfahrung zu optimieren.

: Entwickler können jetzt automatisch regressierte Funktionen und die entsprechenden betroffenen API-Endpunkte erkennen, wodurch es noch einfacher wird, ihre Anwendungen für eine reibungslosere Benutzererfahrung zu optimieren. Aktionsfähiger Web-Vitalitäts-Workflow: Sentry hat die Nutzung des Konzepts der Web Vitals überarbeitet, um die wichtigsten Probleme zu lösen. Von schlecht funktionierenden Web Vitals bis hin zu ressourcenintensivem Code hilft Sentry Entwicklern, Leistungsprobleme in ihren Anwendungen zu entdecken und zu lösen.

Sentry hat die Nutzung des Konzepts der Web Vitals überarbeitet, um die wichtigsten Probleme zu lösen. Von schlecht funktionierenden Web Vitals bis hin zu ressourcenintensivem Code hilft Sentry Entwicklern, Leistungsprobleme in ihren Anwendungen zu entdecken und zu lösen. Auffinden langsamer Datenbankabfragen: Sentry hat kürzlich Query Insights angekündigt, die Ihnen zeigen, welche Abfragen langsam geladen werden, wie sich dies auf die Benutzer auswirkt und welcher Endpunkt, welche korrelierten Probleme und welche Zeitspannen die Verlangsamung verursachen.

Lösen von stillen Problemen, die sich auf den Kunden auswirken, mit Session Replay

Sentry hat sein datenschutzfreundliches Session Replay-Angebot durch die Einführung der Erkennung von Rage and Dead Clicks sowie der User Feedback-Funktionalität erweitert, die es Entwicklern ermöglicht, kundenrelevante Probleme proaktiv anzugehen und direktes Feedback von Nutzern zu Problemen wie Tippfehlern, verwirrenden Bezeichnungen oder nicht reagierenden interaktiven Elementen zu erhalten. Dieses Update stellt sicher, dass die subtilen Anzeichen für die Unzufriedenheit der Benutzer nicht übersehen werden, und bietet den Entwicklern sowohl schriftliches Kundenfeedback als auch videoähnliche Reproduktionen, um diese Probleme schnell zu reproduzieren und zu lösen.

Verbesserung der Arbeitsabläufe von Entwicklern mit Unterstützung für neue Technologien und neue öffentliche APIs

Mit der robustesten Plattformunterstützung für mehr als 100 Frameworks und Sprachen ist Sentry weiterhin führend bei der Unterstützung von Entwicklern, egal wo sie ihren Code ausführen. Zu diesem Zweck hat Sentry sein JavaScript-SDK so umgestaltet, dass es WinterCG-kompatibel ist. Damit ist Sentry der erste Anbieter auf dem Markt, der moderne Node-basierte Frameworks wie Deno, Bun und Edge-Laufzeiten unterstützt.

Sentry hat auch neue APIs zur Verfügung gestellt, einschließlich Warnregeln und Benachrichtigungen, die die Erstellung robuster Integrationen ermöglichen, wie z.B. die interne Canary-Release-Erkennung von Instacart oder die jüngsten öffentlichen Integrationen von LaunchDarkly, Cloudflare und Atlassian alle mit dem Ziel, die Verfolgung von Problemen und die Alarmierung über alle Arbeitsabläufe hinweg zu vereinfachen, um die Erfahrung der Entwickler zu verbessern und die Zeit bis zur Lösung zu verkürzen.

"Stellen Sie sich vor, Sie könnten langsame Abfragen verbessern, fehlerhafte Links identifizieren, Checkout/Logins oder andere wichtige Transaktionen um das 2-100fache beschleunigen, ohne einen Doktortitel zu benötigen. Mit den heute angekündigten Updates ermöglichen wir diese Ergebnisse für Software-Teams auf der ganzen Welt", sagte CEO Milin Desai. "Und wir freuen uns sehr, dass wir unserer wachsenden europäischen Entwicklergemeinde mit der Datenresidenz mehr Flexibilität und Kontrolle darüber geben können, wo ihre Daten gespeichert sind."

Weitere Informationen über diese Updates und die Anwendungsüberwachungsplattform von Sentry finden Sie unter www.sentry.io/events/launch-week.

Über Sentry

Für Software-Teams ist Sentry unerlässlich, um die Qualität des Anwendungscodes zu überwachen. Von der Fehlerverfolgung bis zur Leistungsüberwachung können Entwickler klarer sehen, schneller Lösungen finden und kontinuierlich mehr über ihre Anwendungen erfahren vom Frontend bis zum Backend. Sentry wird von fast 4 Millionen Entwicklern und 90.000 Unternehmen weltweit geschätzt und bietet vielen der weltweit bekanntesten Unternehmen wie Disney, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell und Rockstar Games Beobachtungsmöglichkeiten auf Code-Ebene. Erfahren Sie mehr auf Sentry oder folgen Sie Sentry auf GitHub, Twitter, Dribbble oder LinkedIn.

