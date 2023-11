Singapur (ots/PRNewswire) -Die CapitaLand Group (CapitaLand) hat die 10 Gewinner der CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) 2023 mit bis zu 1 Million SGD ausgezeichnet, um ihre Innovationen in ausgewählten CapitaLand-Immobilien weltweit zu testen, nachdem sie beim CSXC 2023 Demo Day vorgestellt worden sind. Vier herausragende Innovatoren - viAct, Healthway Family of Brands, Ralos Enterprise Corporation (Enamil LLC Japan) und Magorium - haben die von Enterprise Singapore verliehenen Sonderauszeichnungen High Impact Award, Most Innovative Award, Most Scalable Award und Emerging Startup Award gewonnen und erhalten jeweils 150.000 SGD zur Finanzierung ihrer Pilotprojekte.Die Innovation von viAct ist ein KI-gestütztes Videoanalysetool, das detaillierte Einblicke liefert, die die Sicherheit, Produktivität und Einhaltung von Umweltstandards am Arbeitsplatz verbessern (KI-gestützte Videoanalyse). Die Healthway-Markenfamilie verwendet eine patentierte Filtrationstechnologie mit niedrigem Druckabfall, die bestehende Filtermedien ersetzt, um die Leistung und die Filtrationseffizienz auf Systemebene bestehender Lüftungsanlagen zu verbessern und gleichzeitig die Energiebelastung der Ventilatormotoren zu reduzieren (Desinfizierendes Filterungssystem). Das leichte, flexible Solarmodul der Ralos Enterprise Corporation (Enamil LLC Japan) ist in gewelltes Stahlblech integriert und kann horizontal oder vertikal als gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage (PV) oder als herkömmliche Solar-Photovoltaikanlage (Gewelltes Solardach) installiert werden. Bei der Lösung von Magorium handelt es sich um eine Technologie, die kontaminierte und nicht sortierte Kunststoffabfälle in ein nachhaltiges Baumaterial umwandelt, das für den Bau von Straßen in den Gewerbegebieten von CapitaLand (Magorium) verwendet werden kann. Sechs weitere Innovationen [1] zu den Themen kohlenstoffarmer Übergang, Wassereinsparung und Widerstandsfähigkeit, Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft sowie Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden in Gebäuden haben ebenfalls jeweils 75.000 SGD zur Förderung ihrer Pilotprojekte erhalten.Die Finalisten mit innovativen Entwicklungen aus aller Welt wurden aus über 680 Innovationen und 79 Ländern für die dritte Ausgabe der CSXC ausgewählt, dem ersten globalen Wettbewerb für nachhaltige Innovationen eines in Singapur ansässigen Immobilienunternehmens. Im Einklang mit den Bemühungen von CapitaLand, Innovationen in der gesamten Baubranche zu fördern, fand der CSXC 2023 Demo Day in Verbindung mit der Eröffnung des Built Environment Innovation Hub auf dem Braddell Campus (BEIH) der Building and Construction Authority (BCA) statt. Darüber hinaus wird CapitaLand die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit BCA bei der Erprobung anderer Innovationen von CSXC an seinen Standorten prüfen. Indranee Rajah, Ministerin im Büro des Premierministers, stellvertretende Ministerin für Finanzen sowie stellvertretende Ministerin für nationale Entwicklung, war der Ehrengast auf dem CSXC 2023 Demo Day.Vinamra Srivastava, Beauftragter für Nachhaltigkeit bei CapitaLand Investment erklärte: "Innovation ist ein wichtiger Faktor auf unserem Weg zur Kohlendioxidreduzierung, während wir auf unsere Nachhaltigkeitsziele für 2030 hinarbeiten. Durch Plattformen wie CSXC und unseren mit 50 Millionen SGD ausgestatteten CapitaLand Innovation Fonds wollen wir Innovatoren dabei unterstützen, ihre Technologien zu skalieren und zu vermarkten, um eine klimaresistent gebaute Umwelt zu schaffen. Dies ist das erste Mal, dass wir mit unseren Mietern zusammenarbeiten, um Innovationen von CSXC in deren Räumlichkeiten zu testen. Durch diese Zusammenarbeit hoffen wir praktische Lösungen zu finden, die auch unseren Mietern helfen können, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern. Gemeinsam mit unseren anderen Initiativen wie der Implementierung von umweltfreundlichen Mietverträgen, der Zusammenarbeit mit unseren Mietern bei umweltfreundlichen Initiativen und dem Austausch bewährter Praktiken im Bereich Nachhaltigkeit wollen wir unseren Fokus auf die Reduzierung unserer Scope 3-Emissionen erweitern. Wir werden weiterhin auf Innovationen setzen und mit gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um unsere Wirkung zu verstärken und eine nachhaltigere und widerstandsfähigere bebaute Umwelt zu schaffen."Eine der Innovationen der CSXC 2022, die intelligenten Voltaik-Lamellen von SlideLuvre, wird im BCA SkyLab getestet, einer hochmodernen Testanlage auf dem BCA Braddell Campus. Die Anlage verfügt über eine um 360 Grad drehbare Plattform, die es ermöglicht, Technologien unter realen Bedingungen in verschiedenen Gebäudeausrichtungen zu testen. Die Lamellen verringern die Abhängigkeit des Gebäudes von externen Energiequellen, indem sie Sonnenenergie erzeugen, und sparen Energie, indem sie den Kühlungsbedarf reduzieren.Zwei Innovationen der CSXC 2021, die ihre Pilotprojekte in CapitaLand-Immobilien abgeschlossen haben, waren Teil der Präsentation innovativer Technologien bei der Einführung von BEIH. Eine solche Lösung ist CONTINEWM®, ein patentiertes keramisches Netz, das als Infrarot-Filter fungiert und auf der LogisTech in Singapur wissenschaftlich getestet wurde. Während des Pilotprojekts wurden bei den beiden mit insgesamt 50 CONTINEWM® -Netzen ausgestatteten Lüftungsgeräten eine Reduzierung des Ventilatorverbrauchs um bis zu 51 % und eine Reduzierung der Kühllast um 16 % erzielt Eine weitere CSXC-Innovation, die vorgestellt wurde, ist die chemie- und stromfreie Kühlturmwasseraufbereitungslösung von Climatec, die die Wassereffizienz durch eine deutliche Reduzierung des Abblasens verbessert. Die Innovation wurde bei CapitaGreen in Singapur getestet und führte zu einer 99,8 %-igen Verringerung des Abwassers im Kühlturm und zu einer bis zu 2,8 %-igen Verbesserung der Effizienz von Kühlanlagen.Die CSXC ist seit ihrer Markteinführung im November 2020 immer stärker geworden. In diesem Jahr hat die CSXC doppelt so viele Teilnahmen verzeichnet wie bei der CSXC 2022. Zwanzig Projekte aus den ersten beiden CSXC-Programmen werden derzeit in 24 CapitaLand-Immobilien in Singapur, China, Indien, Thailand und den USA getestet oder sind in Vorbereitung. Zum ersten Mal werden Sandbox-Partner wie die DBS Bank, die DFI Retail Group und KPMG in Singapur die siegreichen Innovationen der CSXC 2023 auf ihren jeweiligen Mietflächen in den Immobilien von CapitaLand testen.Neben der Unterstützung von Innovatoren aus aller Welt durch die CSXC fördert CapitaLand ebenfalls die Innovation unter seinen Mitarbeitern mit einem 50 Millionen SGD Innovationsfonds, der 2021 ins Leben gerufen wurde. Bisher wurden 62 Innovationen für die Weiterentwicklung und für Pilotprojekte ausgewählt, von denen mehr als die Hälfte mit Nachhaltigkeit zu tun haben.[1] Die Liste der sechs Innovationen finden Sie im Anhang.Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von CapitaLand auf: https://www.capitaland.com/sustainabilityWeitere Informationen zur CSXC 2023 finden Sie auf: www.capitaland.com/csxcInformationen zur CapitaLand Group ( www.capitaland.com (http://www.capitaland.com/) )Die CapitaLand Group (CapitaLand) ist einer der größten diversifizierten Immobiliengruppen Asiens. Das Portfolio von CapitaLand mit Hauptsitz in Singapur konzentriert sich auf die Verwaltung von Immobilieninvestitionen und die Immobilienentwicklung und erstreckt sich auf mehr als 260 Städte in über 40 Ländern.Innerhalb seines Ökosystems hat CapitaLand eine integrierte Suite von Investitionsmanagement- und Betriebsfähigkeiten entwickelt, die die Immobiliengeschäfte und -plattformen des Unternehmens beim Aufbau von Kernkompetenzen in der gesamten Immobilienwertschöpfungskette unterstützt. Mit diesen umfassenden Fähigkeiten kann CapitaLand die Strategien seines börsennotierten Immobilien-Investment-Management-Unternehmens CapitaLand Investment und seines privaten Immobilienentwicklungsunternehmens CapitaLand Development optimieren, um Wettbewerbsvorteile für seine Unternehmen zu erzielen.Das Unternehmen CapitaLand stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit. 