Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies mit weiterhin dynamischem und hochprofitablem Wachstum in den ersten neun Monaten; Gesamtjahr 2023 am oberen Ende der bisherigen Prognose erwartet Umsatz in den ersten neun Monaten um +31% auf € 142,7 Mio. gesteigert

Bereinigtes EBITDA legt um +33% auf € 54,4 Mio. zu; EBITDA-Marge von 38,1%

Starkes Wachstum in beiden Segmenten: Bikeleasing steigert die Zahl neu vermittelter Diensträder um +32% auf ~131.000 und die Zahl der Unternehmenskunden um +10.000 auf ca. 56.000 IHSE insbesondere dank starkem Amerikageschäft klar über Vorjahresniveau

Nettoverschuldung auf € 20,4 Mio. reduziert; liquide Mittel steigen auf € 74,5 Mio.

Ungebrochene Zuversicht für das Gesamtjahr 2023 und den Ausblick bis 2025: Umsatz im Geschäftsjahr 2023 am oberen Ende der Prognose von € 165 - 175 Mio. erwartet bei einer unverändert hohen EBITDA-Marge von 35% Bis 2025 sollen die Umsatzerlöse weiter auf € 290 - 320 Mio. und die EBITDA-Marge auf 40% steigen

Frankfurt am Main, 14. November 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) ist auch nach neun Monaten weiterhin auf Kurs, im Geschäftsjahr 2023 neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis zu erzielen. Nach einem sehr positiven Geschäftsverlauf im dritten Quartal stiegen die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2023 um +31% auf € 142,7 Mio. (9M 2022: € 109,1 Mio.). Das bereinigte EBITDA wurde um +33% auf € 54,4 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge auf 38,1% gesteigert (9M 2022: € 40,8 Mio.; 37,4% Marge). Das bereinigte EBIT legte um +33% auf € 51,2 Mio. und die korrespondierende Marge auf 35,9% zu (9M 2022: € 38,6 Mio.; 35,4% Marge). Im zweiten Quartal hatte die Tochter Bikeleasing zwei der bisher externen Handelsagenturen übernommen, um künftig den Vertrieb noch gezielter steuern zu können und auf das Know-how und Netzwerk der Mitarbeiter zuzugreifen. Hierdurch entfallen Provisionszahlungen, die bislang an diese Handelsagenturen gezahlt wurden, was zu einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses führt. In der pro-forma Sicht, d.h. als hätten die Handelsagenturen bereits zum 1. Januar 2023 zu Brockhaus Technologies gehört, führt dies zu einem bereinigten pro-forma EBITDA von € 55,1 Mio. (38,6% Marge) bzw. einem bereinigten pro-forma EBIT von € 51,9 Mio. (36,4% Marge). "Wir liefern auch in 2023 das, was wir versprochen haben: ein dynamisches und gleichzeitig hoch profitables Wachstum. Die überaus positive Entwicklung in den ersten neun Monaten führt außerdem dazu, dass wir erwarten das obere Ende unserer bisherigen Prognose mit Umsatzerlösen von € 165 - 175 Mio. zu erreichen. Und auch mittelfristig erwarten wir ein weiterhin starkes organisches Wachstum der Umsatzerlöse zwischen € 290 und 320 Mio. bis Ende 2025. Zeitgleich erwarten wir, dass unsere bereinigte EBITDA-Marge auf 40% ausgebaut werden kann, was im Mittelpunkt der Umsatzspanne rund € 120 Mio. entsprechen würde", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus die Entwicklung. Nettoverschuldung signifikant reduziert - liquide Mittel steigen auf € 74,5 Mio. Das weitere organische sowie anorganische Wachstum kann BKHT auf Grundlage einer kerngesunden Bilanz vorantreiben. So wurde die Nettoverschuldung zum 30. September 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 von € 37,4 Mio. um 45% auf € 20,4 Mio. und bezogen auf das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate auf 0,3x (Ende 2022: 0,7x) reduziert und das obwohl im zweiten Quartal ca. € 8,5 Mio. für den Erwerb von zwei Handelsagenturen im Segment Financial Technologies verwendet wurden. Zum Quartalsstichtag lagen die liquiden Mittel mit € 74,5 Mio. nach einem deutlichen Anstieg im dritten Quartal über dem Jahresende 2022 von € 70,8 Mio. Leasingfahrräder liegen weiter voll im Trend - große Wachstumspotenziale für Folgejahre Das Tochterunternehmen Bikeleasing (Segment Financial Technologies) liegt auch nach drei Quartalen des Jahres 2023 weiter auf Rekordkurs. So stiegen die Umsatzerlöse um +33% auf € 113,2 Mio. (9M 2022: € 85,0 Mio.) und das bereinigte pro-forma EBITDA um +32% auf € 51,8 Mio. (9M 2022: € 39,1 Mio.). Die bereinigte pro-forma EBITDA-Marge lag mit 45,8% knapp unter dem hohen Vorjahresniveau von 46,1%. Ausschlaggebend waren One-offs von € 1,8 Mio. Innerhalb von 9 Monaten konnte Bikeleasing die Anzahl der an ihre Plattform angeschlossenen Unternehmen von ca. 46.000 auf rund 56.000 mit ca. 3,2 Millionen beschäftigten Mitarbeitern steigern. Gegenüber dem Vorquartal Q2 wurden somit 5.000 neue Unternehmenskunden gewonnen. Die Nachfrage nach Diensträdern als kostengünstige Finanzierungsoption im Fahrradmarkt ist weiter sehr hoch. So konnten in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ~131.000 und somit 32% mehr Diensträder vermittelt werden als im Vorjahreszeitraum (9M 2022: ~99.000). Sowohl im Kernmarkt Deutschland als auch in Österreich wurden deutliche Zuwächse realisiert. Das erwartete Wachstum in den kommenden Jahren wird getrieben von der weiteren Marktdurchdringung und kontinuierlichen Gewinnung weiterer Unternehmenskunden sowie der Steigerung der Nutzungsraten bei bereits gewonnenen Kunden. Auch durch die bereits erfolgte Anbindung von Direktversendern (D2C Brands) an die Bikeleasing-Plattform ergeben sich zusätzliche Wachstumschancen. Dies gilt auch für die geplante Erweiterung der Plattform um zusätzliche Mitarbeiter-Benefits neben Fahrrädern und die weitere Internationalisierung des Geschäfts über Deutschland und Österreich hinaus. IHSE nach neun Monaten mit starkem Umsatz- und Ergebnisplus Das Segment Security Technologies (IHSE und kvm-tec) konnte im dritten Quartal wie erwartet die Wachstumsdynamik beschleunigen, sodass nach neun Monaten ein Umsatzplus von +22% auf € 29,5 Mio. (9M 2022: € 24,1 Mio.) bei einem bereinigten EBITDA von € 7,8 Mio. (9M 2022: € 5,4 Mio.) erzielt wurde. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 26,4% deutlich über dem Vorjahresniveau von 22,4%. Haupttreiber für das starke Umsatzwachstum ist die dynamische Nachfrageentwicklung in der Region Americas mit einem Umsatzanstieg um fast +90%. Die Region EMEA entwickelte sich stabil, während die Absatzmärkte in Asien weiter unter den schwierigen Rahmenbedingungen in China leiden. Angesichts eines hohen Auftragsbestands von € 9.6 Mio. zum 30. September 2023 erwartet das Unternehmen außerdem ein starkes Schlussquartal. Für die Folgejahre sollten IHSE und kvm-tec vom globalen Trend zu verstärkter Digitalisierung und zunehmender Konnektivität sowie von der Notwendigkeit der Absicherung gegen die weltweit zunehmenden Cyberangriffe profitieren. Wachstumspotenziale noch lange nicht ausgeschöpft: Umsatz soll bis 2025 auf € 290 bis 320 Mio. und die EBITDA-Marge auf rund 40% steigen Angesichts der großen Wachstumspotenziale in beiden Segmenten ist der Vorstand von Brockhaus Technologies sehr zuversichtlich, trotz anhaltender geopolitischer sowie wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter stark profitabel wachsen zu können. Angesichts der guten Entwicklung in den ersten neun Monaten wird für das Gesamtjahr 2023 ein Umsatz erwartet, der am oberen Ende der Prognose von € 165 - 175 Mio. liegt. Die bereinigte EBITDA-Marge wird unverändert bei 35% erwartet. Entsprechend wird mit dem Ausweis eines bereinigten EBITDA von ca. € 61 Mio. (2022: € 50 Mio.) gerechnet. Bis 2025 sollen die Umsatzerlöse - ohne die Einbeziehung weiterer wesentlicher Akquisitionen von neuen Technologieunternehmen - auf einen Wert zwischen € 290 - 320 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge auf rund 40% steigen. Damit würde sich das bereinigte EBITDA auf über rund € 120 Mio. in 2025 in etwa verdoppeln. Die bereits heute verfügbaren finanziellen Ressourcen in Kombination mit den zukünftigen Cashflows sollen für das weitere organische Wachstum der Tochterunternehmen sowie für selektive anorganische Wachstumsinitiativen eingesetzt werden. Die Mitteilung für die ersten neun Monate 2023 und weitere Informationen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/websites/brockhaustechnologies/German/3000/publikationen.htmlreports Der Earnings Call zu 9M 2023 in englischer Sprache findet am heutigen Dienstag, den 14. November, um 16:00 Uhr (CET) statt. Konzernkennzahlen für die ersten neun Monate 2023 (pro-forma)* in € Tsd. 9M-2023 9M-2022 Veränderung Umsatzerlöse 142.684 109.065 +31% Financial Technologies (Bikeleasing) 113.185 84.967 +33% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 29.500 24.096 +22% EBITDA 54.228 40.287 +35% Bereinigtes EBITDA 55.145 40.804 +35% Financial Technologies (Bikeleasing) 51.832 39.148 +32% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 7.787 5.395 +44% Bereinigte EBITDA-Marge 38,6% 37,4% +1,2%-Pkt Ergebnis vor Steuern 25.456 23.146 +10% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 15.406 19.675 -22% Ergebnis aus aufgegebenen Aktivitäten - (193) Periodenergebnis 15.406 19.482 -21% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 12.369 21.529 -43% Free Cashflow vor Steuern 16.413 27.002 -39% 30.09.2023 31.12.2022 Veränderung Bilanzsumme 725.514 655.509 +11% Liquide Mittel 74.462 70.800 +5% Eigenkapital 331.519 315.337 +5% Eigenkapitalquote 45,7% 48,1% -2,4%-Pkt Nettoverschuldung 20.440 37.370 -45% Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (LTM) 0,3x 0,7x

* Hinweis zum Vorjahresvergleich: Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 85ff. unseres Geschäftsberichts 2022 und S. 19 unseres Halbjahresfinanzberichts 2023 verwiesen. Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



