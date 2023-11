DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GERCHGROUP - Mathias Düsterdick, CEO des insolventen Immobilien-Entwicklers Gerchgroup, will mit einem neuen Unternehmen das alte Geschäftsmodell fortführen. Das sagte der 55-Jährige der Rheinischen Post. "Wir sprechen mit diversen Finanzpartnern", sagte Düsterdick. "Ziel ist, zum Jahreswechsel neu aufgestellt zu sein." Im Kern werde das Geschäftsmodell auf drei Säulen stehen: die Fortführung bestehender Projekte, Dienstleistungen wie Vermietung oder das Schaffen von Baurecht sowie der Kauf von günstigen Grundstücken. "Möglicherweise eine Art Mini-Gerchgroup ab 2024", sagte Düsterdick. (Rheinische Post)

H&Z - Die Unternehmensberatung H&Z lässt den französischen Finanzinvestor EMZ einsteigen und will so in die Gruppe der fünf größten deutschen Beratungen aufsteigen. Das Private-Equity-Haus "wird circa die Hälfte übernehmen", sagte H&Z-Vorstand Michael Santo der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Schnell wollen wir unter die ersten Zehn. Mittelfristig ist unser Ziel, durch das Zusammengehen mit EMZ nicht nur organisch, sondern auch durch das eine oder andere anorganische Wachstum auf zumindest die Top Fünf zu kommen." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

November 14, 2023

