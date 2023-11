EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Vitesco Technologies: Solides drittes Quartal 2023 mit starker Rentabilität



14.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vitesco Technologies: Solides drittes Quartal 2023 mit starker Rentabilität Quartalsumsatz liegt bei rund 2,20 Milliarden Euro (Q3 2022: 2,30 Milliarden Euro)

Bereinigtes EBIT Q3 2023: 76,4 Millionen Euro (Q3 2022: 44,7 Millionen Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 3,5 Prozent (Q3 2022: 2,0 Prozent)

Free Cashflow in Q3 2023: 73,4 Millionen Euro

Solider Auftragseingang Q3 2023: 2,5 Milliarden Euro; davon rund 1,5 Milliarden Euro bei Elektrifizierungsprodukten

Gesamtauftragseingang im Bereich der Elektrifizierung in den ersten drei Quartalen 2023 bei annähernd 7 Milliarden Euro

Vitesco Technologies bestätigt Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

Regensburg, 14. November 2023. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, legte heute sein Ergebnis für das dritte Quartal 2023 vor. Im dritten Quartal 2023 lag der Konzernumsatz bei 2,20 Milliarden Euro (Q3 2022: 2,30 Milliarden Euro). Der Grund für den Umsatzrückgang in diesem Quartal ist vor allem im planmäßigen Abbau von Nicht-Kerngeschäften zu sehen. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen ergibt sich ein organisches Umsatzwachstum von 1,1 Prozent. Der Elektrifizierungsumsatz belief sich im dritten Quartal auf 324 Millionen Euro, was einer Umsatzsteigerung von rund 30 Prozent zu Q3 2022 entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 76,4 Millionen Euro (Q3 2022: 44,7 Millionen Euro), das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 3,5 Prozent (Q3 2022: 2,0 Prozent). Ausschlaggebend für den Anstieg waren insbesondere operative Ergebnisverbesserungen im Kerngeschäft. Das Konzernergebnis konnte auf 30,3 Millionen Euro (Q3 2022: -13,8 Millionen Euro) beziehungsweise auf ein Ergebnis pro Aktie in Höhe von 0,76 Euro (Q3 2022: -0,34 Euro) gesteigert werden. Trotz gestiegener Investitionen im Vorfeld von Projektanläufen verbesserte sich der Free Cashflow in Q3 2023 aufgrund erhöhter Profitabilität auf 73,4 Millionen Euro (Q3 2022: -16,3 Millionen Euro). Vitesco Technologies verfügt zum 30. September 2023 über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 40,6 Prozent (30. September 2022: 40,7 Prozent).



Weiterhin starkes Auftragsvolumen im Elektrifizierungsbereich

Im abgelaufenen dritten Quartal konnten Aufträge in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro verbucht werden, davon entfallen etwa 60 Prozent (rund 1,5 Milliarden Euro) auf Elektrifizierungsprodukte. Damit erhöht sich der Auftragseingang für Elektrifizierungsprodukte in den ersten neun Monaten des Jahres auf knapp sieben Milliarden Euro. "Ich kann mit Zuversicht sagen, dass wir auf dem besten Weg sind, unsere Ziele für den Auftragseingang in diesem Jahr zu erreichen und ähnlich gute Ergebnisse für das Elektrifizierungsgeschäft wie im vergangenen Jahr zu erzielen. Wir haben Aufträge in allen wichtigen Regionen und für unser gesamtes Elektrifizierungsportfolio erhalten", so Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. Wolf ergänzt: "Mehr als 75 Produktanläufe dieses Jahr und 2024 bestätigen unser attraktives Elektrifizierungsportfolio und tragen zum enormen Wachstum in der Elektromobilität bei."

Ergebnisse der Divisionen von Vitesco Technologies Die Division Powertrain Solutions erzielte im dritten Quartal 2023 einen Umsatz in Höhe von 1,41 Milliarden Euro (Q3 2022: 1,63 Milliarden Euro), was einem organischen Rückgang von 8,2 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis auf 98,1 Millionen Euro (Q3 2022: 73,9 Millionen Euro). Die bereinigte EBIT-Marge lag entsprechend bei 6,9 Prozent (Q3 2022: 4,6 Prozent). Der geplante Umsatzrückgang im Nicht-Kerngeschäft sowie die kontinuierliche Kostensenkung wirkten sich hier positiv auf das Divisionsergebnis aus.



Umsatzseitig konnte sich die Division Electrification Solutions aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage - insbesondere in Asien und Deutschland - weiter steigern. Im abgelaufenen Quartal erzielte die Division einen Umsatz von 799,7 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q3 2022: 687,1 Millionen Euro) entspricht dies einem organischen Wachstum von 21,8 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich - trotz hoher Vorleistungs- und Anlaufkosten für neue Elektrifizierungsaufträge - auf -14,3 Millionen Euro (Q3 2022: -23,6 Millionen Euro), was zu einer bereinigten EBIT-Marge von -1,8 Prozent (Q3 2022: -3,4 Prozent) führt. Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf: "Wir haben die Transformation zügig und konsequent mit klarer Ausrichtung auf die Zukunft umgesetzt. Das zeigt sich deutlich in den kontinuierlich verbesserten Ergebnissen. Mit einer bereinigten EBIT-Marge von 3,5 Prozent im dritten Quartal liegen wir sogar oberhalb der prognostizierten Spanne für 2023."



Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt Vitesco Technologies bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro. Zugleich geht Vitesco Technologies davon aus, dass die bereinigte EBIT-Marge für 2023 bei 2,9 bis 3,4 Prozent und der Free Cashflow bei etwa 50 Millionen Euro liegen werden. KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 01. Januar bis 30. September Drittes Quartal Mio € 2023 2022 2023 2022 Umsatz 6.955,2 6.723,7 2.199,4 2.300,1 EBITDA 502,3 488,1 196,4 145,4 in % vom Umsatz 7,2 7,3 8,9 6,3 EBIT 58,8 68,7 67,7 2,4 in % vom Umsatz 0,8 1,0 3,1 0,1 Umsatz bereinigt1 6.955,2 6.678,7 2.199,4 2.267,2 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)2 189,8 127,3 76,4 44,7 in % des bereinigten Umsatzes 2,7 1,9 3,5 2,0 Free Cashflow 11,7 33,5 73,4 -16,3 Eigenkapitalquote in % 40,6 40,7

1) Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. 2) Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.



Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von 9.01 Milliarden Euro und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg



Investorenkontakt

Heiko Eber

Leiter Investor Relations

Telefon +49 (0) 941 2031 72348

Heiko.Eber@vitesco.com



Pressekontakt

Simone Geldhäuser

Leiterin Medien

Telefon: +49 (0) 941 2031-61302

simone.geldhaeuser@vitesco.com



Presseportal

www.vitesco-technologies.com/de-de/press



Social Media

www.vitesco-technologies.com www.linkedin.com/company/vitesco-technologies www.twitter.com/VitescoT www.facebook.com/VitescoTechnologies www.instagram.com/vitesco_technologies www.youtube.com/VitescoTechnologies www.vitesco.com/en/WeChat



14.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com