Andera Partners führt überzeichnete 67,5 Mio. € Serie-C-Finanzierung für das Krebsimmuntherapie-Unternehmen Nouscom an



14.11.2023 / 07:15 CET/CEST

Die Erlöse ermöglichen Nouscom den Abschluss seiner klinischen Phase-2-Studie mit dem Krebsimpfstoff NOUS-209

Die Finanzierungsrunde wurde von Andera zusammen mit Bpifrance und M Ventures unter Beteiligung weiterer neuer sowie bestehender Investoren angeführt

Vertreter von Andera, Bpifrance und M Ventures wurden in den Verwaltungsrat von Nouscom berufen PARIS, FRANKREICH - 14. NOVEMBER 2023 - Andera Partners, eine führende europäische Kapitalanlagegesellschaft, gab heute den Abschluss einer überzeichneten Serie-C-Finanzierung in Höhe von 67,5 Millionen Euro für Nouscom bekannt, ein Immunonkologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das universelle sowie personalisierte Krebsimpfstoffe auf Basis viraler Vektoren entwickelt, die auf Neoantigene abzielen. Neben Andera führten Bpifrance (über seinen InnoBio 2-Fonds) und M Ventures die Runde an, an der sich außerdem Revelation Partners, Indaco Venture Partners, Panakès Partners, XGen Ventures und weitere Neuinvestoren sowie die bestehenden Investoren 5AM Ventures, EQT Life Sciences und Versant Ventures beteiligten. Im Zuge der Finanzierung wurden Vertreter von Andera Partners, Bpifrance und M Ventures in den Verwaltungsrat von Nouscom berufen. Die neuen Finanzmittel sollen für die Weiterentwicklung und den Ausbau der klinischen Pipeline von Nouscom genutzt werden, um mehrere wichtige klinische Meilensteine zu erreichen, darunter: Ergebnisse aus Nouscoms laufender randomisierter klinischer Phase-2-Studie für NOUS-209, einem auf 209 gemeinsame Neoantigene abzielenden universellen Impfstoff, in Kombination mit Pembrolizumab zur Behandlung von metastasierendem kolorektalem Krebs (mCRC) mit Mismatch-Reparatur/Mikrosatelliteninstabilität (dMMR/MSI).



Abschließende Ergebnisse der laufenden Phase-1b-Studie und Weiterentwicklung der Monotherapie mit NOUS-209 bei Trägern des Lynch-Syndroms (LS), die das Potenzial untersucht, Krebs vor seinem Auftreten abzuwehren, zu verhindern oder zu verzögern. LS-Träger haben aufgrund einer genetischen Veranlagung ein höheres Risiko, an bestimmten Krebsarten zu erkranken. Vielversprechende erste Ergebnisse aus dieser Studie wurden in einem Late-breaking Abstract auf der jüngsten Jahrestagung 2023 der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vorgestellt - siehe die Pressemitteilung hier .



. Abschluss einer Phase-1b-Studie zur Evaluierung von NOUS-PEV, einer personalisierten Krebsimmuntherapie, in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom und Beginn randomisierter Phase-2-Studien in Indikationen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Dr. Marina Udier, Chief Executive Officer von Nouscom, sagte: "Diese überzeichnete Finanzierung in einem für alle Biotech-Unternehmen schwierigen Umfeld zeigt das Vertrauen, das sowohl die neuen als auch die bestehenden Investoren in Nouscom und unsere erstklassige Technologie haben. Ich bin stets aufs Neue beeindruckt von dem unermüdlichen Engagement, das unser Team täglich zeigt, um unsere innovativen Medikamente zum Wohle von Krebspatienten weiterzuentwickeln. Diese Finanzierung ermöglicht uns, die Entwicklung unseres unternehmenseigenen klinischen Portfolios weiter zu beschleunigen und mehrere klinische Studienergebnisse bekannt zu geben, darunter auch die Ergebnisse unserer laufenden randomisierten klinischen Phase-2-Studie mit NOUS-209. Sollten diese Phase-2-Daten positiv ausfallen, haben Nouscoms neoantigenbasierte Krebsimpfstoffe das Potenzial, zu den spannendsten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu werden." Dr. Goran Ando, unabhängiger Vorsitzender des Verwaltungsrates von Nouscom, sagte: "Im Zusammenhang mit der Finanzierung freue ich mich, alle unsere neuen Investoren im Unternehmen und Sofia, Thibaut und Hakan von Andera, Bpifrance sowie M Ventures in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen. Zusammen mit der Expertise unserer bestehenden Verwaltungsratsmitglieder freue ich mich auf ihre Mitwirkung auf dem weiteren spannenden Weg von Nouscom." Dr. Sofia Ioannidou, Partnerin bei Andera Partners, sagte: "Wir bei Andera freuen uns, Marina und ihr Team bei der Weiterentwicklung ihrer innovativen Krebstherapien für die Anwendung am Patienten unterstützen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass die bisher erzielten, fundierten klinischen Ergebnisse Nouscom als eines der führenden Biotech-Unternehmen auf dem Gebiet der Neoantigen-Krebsimpfstoffe positionieren. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der weiteren klinischen Validierung seiner Plattform zu begleiten." Über Nouscom Nouscom ist ein Immunonkologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das universelle und personalisierte Krebsimmuntherapien der nächsten Generation entwickelt. Nouscoms firmeneigene virale Vektorplattform ermöglicht es, für große Mengen an Neoantigenen oder andere Immunmodulatoren zu kodieren. Nouscom hat klinisch nachgewiesen, dass ihre Vektorplattform die Fähigkeiten des Immunsystems sicher und wirkungsvoll nutzen kann. Nouscom treibt derzeit die klinische Entwicklung seiner eigenen Programme voran: NOUS-209, eine universelle Krebsimmuntherapie zur Behandlung von MSI-Tumoren in Kombination mit Pembrolizumab in randomisierten Phase-2-Studien. Im Januar 2023 gab Nouscom eine Zusammenarbeit mit MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA) zur Durchführung klinischer Studien und eine Liefervereinbarung für Pembrolizumab bekannt.



NOUS-209, eine universelle Monotherapie für Träger des Lynch-Syndroms mit dem Potenzial, Krebs vor seiner Entstehung "abzufangen". Im Rahmen einer 2022 mit dem National Cancer Institute (NCI) unterzeichneten Kooperations- und Liefervereinbarung für klinische Studien wird derzeit eine Phase-1b-Studie durchgeführt; eine randomisierte Phase-2-Studie wird voraussichtlich 2024 beginnen.



NOUS-PEV, eine personalisierte Krebsimmuntherapie, wird voraussichtlich 2024 in randomisierten Phase-2-Studien in Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf untersucht. Nouscom hat darüber hinaus exklusiv VAC-85135 auslizenziert, eine universelle Immuntherapie, die im Rahmen einer Multiprojektvereinbarung entwickelt wurde und derzeit in einer von Janssen Research & Development und Bristol Myers Squibb gesponserten Phase-1-Studie zur Behandlung von myeloproliferativen Neoplasmen untersucht wird. Für weitere Informationen über Nouscom besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.nouscom.com oder folgen Sie uns bei LinkedIn . ÜBER ANDERA PARTNERS Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas' Teams verwalten mehr als 4 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion / Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless Private Debt (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra). Andera Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und deren Führungskräfte zu begleiten und sie auf dem Weg zu einem starken und nachhaltigen Wachstum zu unterstützen. Die Qualität der unseren Investoren gebotenen Leistung beruht auf einer engen Partnerschaft zwischen unseren Portfoliounternehmen und unseren Teams, die auf gemeinsamen Werten basiert. Leistung durch kollektives Engagement, die "Power of And", ist Teil der DNA von Andera Partners. Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 110 Mitarbeiter, davon 67 Investment-Profis. Andera Partners ist als Partnership strukturiert und wird operativ von einem Vorstand aus 12 Partnern geführt. Das 15-köpfige Life Sciences Team von Andera verfügt über umfassende Erfahrung sowohl im Biotechnologiesektor als auch in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. Das seit 2000 aktive Team hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie mehr als 1,1 Milliarden Euro eingeworben und investiert derzeit aus seinem neuen Fonds BioDiscovery 6. Seit ihrer Gründung haben die BioDiscovery-Fonds in mehr als 75 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert. Für weitere Informationen: www.anderapartners.com . MEDIA CONTACTS Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17, n.delsert@anderapartners.com

Raimund GABRIEL, MC Services: +49 89 210 228 0, andera@mc-services.eu

Clément BENETREAU, Bien Commun Advisory: +33 6 76 14 02 02, c.benetreau@bcadvisory.fr



