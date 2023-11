DJ RWE steigert Gewinn kräftig und bestätigt Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres den Gewinn kräftig gesteigert. Der Konzern hat dabei weiter von einer sehr guten Entwicklung in den Segmenten Wasser/Biomasse/Gas und Energiehandel profitiert. Zudem trugen die Inbetriebnahme neuer Wind-, Solar- und Batterieanlagen und der Zukauf von Con Edison in den USA zum Ergebnisanstieg bei. Der Ende Juli angehobene Ausblick wurde bestätigt.

Im Zeitraum Januar bis September lag das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 6,150 Milliarden nach 3,386 Milliarden Euro im Vorjahrszeitraum. Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft verbesserte sich laut Mitteilung auf 5,667 (2,760) Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg auf 4,626 (Vj: 2,223) Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten erhöhte sich der Gewinn auf bereinigter Basis auf 3,382 (1,487) Milliarden Euro. Die Vorjahreszahlen wurden laut Mitteilung teilweise angepasst.

Analysten hatten beim bereinigten EBITDA 5,940 Milliarden Euro erwartet und beim bereinigten EBIT 4,391 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis wurde mit 3,138 Milliarden Euro prognostiziert.

Für 2023 rechnet der Konzern weiter mit einem bereinigten EBITDA von 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft sollen es 6,3 bis 6,9 Milliarden Euro sein. Beim bereinigten EBIT werden zwischen 5,0 und 5,6 Milliarden Euro angepeilt. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern bei 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro. Auch das Dividendenziel von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 wurde bestätigt. Für 2022 hatte RWE 0,90 Euro ausgeschüttet.

November 14, 2023

