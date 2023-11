The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2023ISIN NameUS37045XDC74 GM FINANCIAL 20/23 FLRDE000DK0T145 DEKA IHS MTN S 7728DE000HLB7358 LB.HESS.THR.CARRARA05R/22DE000DW6CZC4 DZ BANK IS.A1900US931427AU21 WALGALLIANCE 21/23DE000DK01ZZ0 DEKA IHS MTN S 7751DE000DK01Z45 DEKA MTN SERIE 7756DE000DDA0NL0 DZ BANK IS.A1036DE000HSH4VX2 HCOB IS.S.2268DE000NLB8HH0 NORDLB GELDM.FRN 23/15DE000NRW0HT1 LAND NRW MTN.LSA R.1387DE000LB1D1C9 LBBW GM-FLOATER 17/23DE000DK0TZW3 DEKA MTN SERIE 7652DE000DK0TZ14 DEKA IHS MTN S.7657XS1717590563 NAVIERA ARMAS 17/24 FLRDE000DL19TV2 DT.BANK MTH 17/23DE000DK0EUP0 DEKA MTN SERIE 7487DE000DK0ERJ9 DEKA MTN SERIE 7438DE000DK0JRS9 DEKA MTN IS.S.7592US345397A787 FORD MOTO.CR 20/23DE000DK0T0B4 DEKA MTN SERIE 7667DE000DK0T1K3 DEKA FESTZINS ANL 20/30DE000DK0T129 DEKA MTN IS.S.7726