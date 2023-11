EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

Aumann verzeichnet nach neun Monaten 33 % Umsatzsprung bei signifikant verbesserter Profitabilität und erhöht Umsatzprognose 2023 auf über 280 Mio. €



Beelen, 14. November 2023



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) wuchs in den ersten neun Monaten 2023 im Umsatz um 32,7 % und verbesserte zeitgleich seine Profitabilität signifikant. Auch der Auftragseingang konnte den starken Vorjahreswert deutlich überbieten, was zu einem erheblichen Anstieg des Auftragsbestands führte. Zudem konnte jüngst durch die Übernahme von LACOM das technologische Portfolio im Bereich der Batterie- und Brennstoffzellenherstellung strategisch erweitert werden.



Auf Basis der guten Auftragslage beschleunigte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten von 150,4 Mio. € im Vorjahr um 32,7 % auf nunmehr 199,6 Mio. €. Im Wachstumssegment E-mobility sprang der Umsatz sogar um 58,1 % auf 152,1 Mio. €. Das EBITDA stieg segmentübergreifend von 5,5 Mio. € im Vorjahr auf 13,5 Mio. €, was einem Anstieg um 145,3 % und einer EBITDA-Marge von 6,8 % entspricht. Bereinigt um Sondereffekte, die im Zusammenhang mit Personalaufwendungen aus dem Aktienoptionsprogramm stehen, betrug das adjustierte EBITDA 14,1 Mio. € bei einer adjustierten EBITDA-Marge von 7,1 %.



Der Auftragseingang erreichte mit 249,0 Mio. € einen neuen Höchstwert nach neun Monaten. Davon entfielen mit 201,7 Mio. € insgesamt 81,0 % auf das Segment E-mobility. Der Auftragsbestand wuchs demzufolge um 26,9 % auf insgesamt 308,9 Mio. € und manifestiert neben Umsatzwachstum auch ein weiterhin steigendes Profitabilitätsniveau. Trotz des kräftigen Wachstums konnte Aumann die Liquidität zum 30. September 2023 im Vergleich zum Vorquartal auf 113,5 Mio. € steigern und ist somit unverändert solide aufgestellt.



Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschäftsverlaufs erhöht Aumann seine ursprüngliche Umsatzprognose von über 250 Mio. € auf nunmehr über 280 Mio. € und erwartet eine EBITDA-Marge am oberen Ende der bisher prognostizierten 6 bis 7 %.



Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.aumann.com verfügbar.



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399



