LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat Continental nach eingehender Analyse des Auto-Tech-Bereichs von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Sanjay Bhagwani in der am Dienstag vorliegenden Studie von 75 auf 87 Euro an. Der Experte liegt für das bereinigte operative Ergebnis dieses Bereichs für 2024 und 2025 um bis zu 30 Prozent über dem Marktkonsens. Möglicherweise könnten mittels Abspaltung auch weitere Werte geschöpft werden, dies ist aber nicht sein Basisszenario./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / n.b. / n.b. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 00:00 / ET

DE0005439004