Zum Wochenstart am Montag hat der deutsche Leitindex DAX zulegen können. Er gewann am Ende 0,7 Prozent auf 15.345,00 Punkte. Zum Handelsstart am Dienstag wird er derweil kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,1 Prozent im Minus auf 15.336 Punkte. Im Fokus stehen am Nachmittag Inflationsdaten aus den USA.Auf Unternehmensseite stehen einige Quartalszahlen im Fokus. Es berichten am heutigen Dienstag unter anderem K+S, RWE, Varta, Nordex, ...

