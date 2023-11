Das Head-End-System UnitySuite® von Trilliant erfüllt alle Anforderungen des führenden Anbieters von Smart Metering und digitalen Lösungen

Trilliant, ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für Advanced Metering Infrastructure (AMI), Smart Grid, Smart Cities und IIoT, gab heute bekannt, dass IntelliSmart Infrastructure Private Limited, ein führender Advanced Metering Infrastructure Service Provider (AMISP) und Anbieter digitaler Lösungen in Indien, das Unternehmen als einen seiner Softwarepartner für seine zellulären Head-End-System-(HES)-Implementierungen ausgewählt hat.

IntelliSmart, ein Joint Venture des National Infrastructure Investment Fund (NIIF) und Energy Efficiency Services Limited (EESL), hat sich zum Ziel gesetzt, den Energiesektor durch digitale Maßnahmen zu verändern. Das Unternehmen hat im Rahmen des vom indischen Energieministerium eingeführten Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) mehrere von staatlichen Verteilerunternehmen (DISCOMs) ausgeschriebene Smart-Metering-Projekte gewonnen. RDSS führt politische Maßnahmen ein, um die DISCOMs dabei zu unterstützen, ihre betriebliche Effizienz und finanzielle Nachhaltigkeit zu verbessern, indem sie ergebnisabhängige finanzielle Unterstützung zur Stärkung der Versorgungsinfrastruktur erhalten.

Das Head-End-System UnitySuite® von Trilliant liefert die Daten, die ein zuverlässiges, kosteneffizientes Smart Grid mit unübertroffener Skalierbarkeit vorantreiben, und erfüllt alle Anforderungen von IntelliSmart. Trilliant wird als Softwarepartner die Implementierung von HES unterstützen, während IntelliSmart mit groß angelegten HES-Projekten für Kunden in ganz Indien voranschreitet.

Im Rahmen dieser Partnerschaftsvereinbarung wird Trilliant IntelliSmart insbesondere durch folgende Maßnahmen unterstützen:

Lieferung und Integration der HES-Anwendungssoftware sowie jährliche technische Serviceleistungen

Bereitstellung des HES mit einem Vorauszahlungssystem

Bereitstellung von Implementierungsdiensten, einschließlich Entwurf, Erstellung, Test und Einsatz der HES-Anwendung, sowie Verantwortung für Konfiguration, Anpassung, Geschäftsprozess-/Systemintegration und Inbetriebnahme

Entwicklung von Analyseberichten und Dashboards

Bereitstellung von Betriebs-, Wartungs- und Supportdiensten rund um die Uhr/jährliche Wartungsdienste für das eingesetzte System sowie Anpassungen und Upgrades im Rahmen des gesamten Projekts.

"Das indische Smart-Metering-Programm ist einer der wichtigsten Schritte der Regierung zur Modernisierung des Stromverteilungssektors mit verstärkter privater Beteiligung", sagte Anil Rawal, Geschäftsführer und CEO von IntelliSmart. "Bei unseren Projekten stützen wir uns auf wichtige Partnerschaften, um eine robuste AMI-Lösung zu entwickeln und zu implementieren, die es den DISCOMs ermöglicht, ihre finanzielle Effizienz zu verbessern und die Strominfrastruktur zu digitalisieren. Unsere Partnerschaft mit Trilliant wird einen großen Beitrag dazu leisten und uns dabei helfen, unsere Vision zu verwirklichen, der bevorzugte digitale Partner der Versorgungsunternehmen zu werden und durch innovative technologische Lösungen einen digitalisierten und widerstandsfähigen Stromsektor zu schaffen."

"IntelliSmart ist ein wahrer Marktführer in Bezug auf digitale Lösungen für Versorgungsunternehmen, und wir fühlen uns geehrt, einer seiner Partner bei der Einführung intelligenter Zähler Indien zu sein", sagte Eugene Loke, Geschäftsführer, APAC bei Trilliant. "Die UnitySuite-Software von Trilliant ist ein integraler Bestandteil des integrierten AMI-Systems. Sie ist geräteunabhängig und hochgradig skalierbar und ermöglicht es Unternehmen, den Wert ihrer Netzwerkdaten zu maximieren, was sie ideal für die Anforderungen von IntelliSmart macht. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin beim Aufbau eines nachhaltigen und effizienten Energie-Ökosystems in Indien zu unterstützen."

Die UnitySuite von Trilliant verwaltet Außengeräte wie Zähler, Netzwerkschnittstellen-Controller (NICs) und mehr; sie erfasst Zählerdaten automatisch, um menschliche Einsätze zu vermeiden, und leitet Daten dorthin, wo sie für die Entscheidungsfindung in Echtzeit benötigt werden. Sie bietet eine Überwachung der Netzwerkleistung mit Dashboards und Visualisierungen, versorgt zentralisierte Versorgungsanwendungen und ermöglicht eine optimierte Anlagennutzung.

Weitere Informationen über das HES UnitySuite von Trilliant finden Sie unter https://trilliant.com/unitysuite-head-end-system/.

Trilliant wird om 14. bis 16. November 2023 auf der Enlit Asia vertreten sein. Besuchen Sie Stand 401, um innovative Lösungsdemos zu erleben und mit Trilliant-Fachleuten zu sprechen. Trilliant wird auf der Veranstaltung auch einen Vortrag halten. Weitere Informationen finden Sie unter https://trilliant.com/trilliant-to-focus-on-the-energy-transition-grid-modernization-and-ami-at-enlit-asia/.

Um eine persönliche Demo und ein Treffen mit Trilliant auf der Enlit Asia zu buchen oder um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an info@trilliant.com.

Über IntelliSmart

IntelliSmart Infrastructure Private Limited ist Indiens führender Anbieter von Smart Metering und digitalen Lösungen. Hierbei handelt sich um ein Joint Venture zwischen Energy Efficiency Services Limited (EESL) und dem National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), das mit dem Hauptziel gegründet wurde, der bevorzugte digitale Partner von Versorgungsunternehmen zu werden. Unsere Unternehmenskultur basiert auf den Grundwerten Integrität, Respekt, Innovation und Nachhaltigkeit, die unsere täglichen Bemühungen und kollektiven Praktiken beeinflussen.

IntelliSmart, als Anbieter digitaler Lösungen, möchte mit digitalen Interventionen einen Unterschied im Stromverteilungssektor schaffen und gleichzeitig die Verantwortung für die großflächige Einführung von intelligenten Zählern im Rahmen von RDSS übernehmen. Mit der Smart-Meter-Infrastruktur, der Verwaltung von Verbraucherdaten und KI/ML-basierten Analysen will das Unternehmen einen erheblichen Mehrwert für staatliche Versorgungsunternehmen schaffen, indem es ihnen die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen ermöglicht. Langfristig wird Smart Metering dazu beitragen, robuste, widerstandsfähige und flexible intelligente Netze zu schaffen, die erneuerbare Energien nahtlos integrieren können, um den wachsenden Strombedarf Indiens zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.intellismartinfra.in/.

Über Trilliant

Trilliant® bietet der globalen Energiebranche die einzige geräteunabhängige Kommunikationsplattform, mit der Versorgungsunternehmen und Städte jede Anwendung sicher und zuverlässig in einem leistungsstarken Netzwerk implementieren können. Unser gezielt entwickeltes Portfolio ist so konzipiert, dass Kunden die Wahl haben und sich nicht auf einen bestimmten Technologieanbieter festlegen müssen. Wir sind stolz, erfolgskritische Lösungen anbieten zu können, die AMI, Data Analytics, Smart Grids und Smart Cities unterstützen. Trilliants Kunden profitieren weltweit von der einzigartigen Kombination aus Flexibilität, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit, die Versorgungsunternehmen und Städte mit dem IIoT und einem strategischeren Weg zur Energiewende verbindet. Besuchen Sie uns unter www.trilliant.com.

