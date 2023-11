Das traditionell so wichtige Weihnachtsgeschäft könnte im deutschen Einzelhandel dieses Jahr für lange Gesichter sorgen. In Zeiten von Konjunkturflaute und Inflation erwartet der Branchenverband HDE für die Monate November und Dezember nur 120,8 Mrd. EUR Umsatz, ein nominales Plus von 1,5% (real: -5,5 %). "Die Branche bekommt die wirtschaftlichen Auswirkungen ...

